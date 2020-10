Nach dem geglückten Saisonauftakt vor eigenem Publikum gegen den MTV Schandelah-Gardessen (4:3 nach 0:2-Rückstand) muss Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg in der Staffel 2 A am Sonntag in das über 70 Kilometer entfernte Peine reisen. Der Anstoß auf der Anlage des VfB erfolgt um 14.30 Uhr.

Das Team von VfB-Trainer Bün-yamin Tosun hat sein Auftaktspiel beim von vielen Experten als Geheimfavorit gehandelten Lehndorfer TSV überraschend deutlich mit 5:2 für sich entschieden. Zur Pause lag der VfB noch mit 0:1 hinten, hat dann aber – ebenso wie die Mannschaft von FC-Coach Michael Grahe – das Spiel noch mit toller Moral zu seinen Gunsten gedreht. Emrullah Kaya, der zwei Strafstöße verwandelte, und Timo Schrader trafen dabei gleich zweimal.

Da der FC sein Auftaktspiel bereits am Freitagabend bestritten hatte, nutzte Michael Grahe die Gelegenheit, den VfB in Lehndorf zu beobachten. „Ich habe eine sehr gute Mannschaft gesehen, die teilweise sehr robust gespielt hat und immer mit hohem Tempo von Abwehr auf Angriff umschalten konnte. Ich denke, der VfB hat auch in dieser Höhe nicht unverdient gewonnen“, lautete das Fazit von ihm. Auf jeden Fall wisse er, was da auf seine Elf zukäme.

Trotz der geballten Offensivkraft der Gastgeber wird Grahe seine offensive Taktik nicht ändern. „Wir werden unser Heil auch in Peine in der Offensive suchen. Denn ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ein Punkt ist nicht unser Ziel, sondern ein Sieg. Allerdings dürfen wir uns nicht wieder solche leichten Gegentreffer wie gegen Schandelah einfangen“, betont er. Die personelle Lage beschreibt er als ernst, aber „wir werden eine gute Mannschaft am Start haben.“