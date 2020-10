Abgezockter TSC bezwingt Schöningen 2:1

Das Spitzenspiel hielt, was es versprochen hatte: Die FSV Schöningen und Gastgeber TSC Vahdet Braunschweig lieferten sich in der Fußball-Landesliga ein packendes Duell auf Augenhöhe. Die Braunschweiger präsentierten sich unterm Strich aber abgezockter – und fügten Schöningen mit dem 1:2 (0:1) die erste Punktspielpleite seit fast 17 Monaten zu.

Der Ausfall von Christoph Münch, er machte sich im ersten Durchgang bei Schöningen bemerkbar: Nach einer kurzen Abtastphase nahm die FSV das Heft des Handelns in die Hand, erspielte sich Chancen – aber es fehlte vorne der Vollstrecker. So klatschte ein wuchtiger Abschluss, den Dominik Elsner nach Einwurf von Luca Caringi mit vollem Risiko genommen hatte, nur an die Latte (18.). Zehn Minuten später verzog Marco Petermann nach Zuspiel von Johannes Lutz.

Vahdet blieb indes in Lauerstellung und gefährlich – einmal musste FSV-Keeper Dennis Glatz in höchster Not mit einer Fußabwehr parieren. In Minute 40 war er dann machtlos: Nach einem langen Diagonalball, einem Freistoß, war Niklas Eilbrecht frei durch – und traf für die Braunschweiger. Im Gegenzug vergab Petermann frei aus acht Metern die Chance auf den direkten Ausgleich.

Nach der Pause wurden die Schöninger Bemühungen dann endlich belohnt: Die FSV konterte über links, Elsner tauchte vor dem TSC-Tor auf – und versenkte zum 1:1 (47.)! Doch nun, da die Schöninger vorne endlich vollstreckten, ging ihnen die Spielkontrolle verloren. Stattdessen drückte Vahdet. Nach Ecken vergaben erst Eilbrecht und dann Salih Ayaz dicke Chancen zur erneuten Führung.

Die folgte dann jedoch in der 65. Minute: Die FSV-Defensive war ungeordnet und ließ einen Schuss zu. Glatz konnte den zwar noch parieren, doch der abgewehrte Ball sprang gegen den lauernden Ayaz und von da als Tor – es sollte als Eigentor des FSV-Keepers gewertet werden. Schöningen stemmte sich zwar noch einmal gegen die Niederlage, kam in der zunehmend hektischen Schlussphase jedoch nicht mehr zu klaren Chancen auf den Ausgleich– die erste Liga-Niederlage für die FSV seit dem 26. Mai 2019 (3:4 gegen TSV Sickte) war nicht mehr abzuwenden.

„Es war definitiv der erwartet schwere Gegner. Wir haben knapp, aber nicht unverdient gewonnen“, sagte TSC-Trainer Sean Krebs nach der Partie. FSV-Coach Nils Oste-roth urteilte: „Eigentlich ist unser Plan aufgegangen, wir haben ganz wenig zugelassen und kommen dann auch verdient zum Ausgleich.“ Danach habe sich aber eine offene Partie mit einigen Torraumszenen entwickelt. „Bei beiden Gegentoren stimmte die Zuteilung leider nicht“, zeigte der Trainer auf und schob nach: „So haben wir trotz einer richtig guten Leistung verloren“

FSV: D. Glatz – Behling, Werner (84. Schittko), Petermann, Lutz, Joachimski, Caringi (85. C. Oste-roth), Elsner, Ademeit (80. Seeliger), Reiche, Sening.

Tore: 1:0 Eilbrecht (40.), 1:1 Elsner (47.), 2:1 Eigentor D. Glatz (65.).