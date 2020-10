Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Heeseberg

Nach dem geglückten Saisonauftakt vor eigenem Publikum gegen MTV Schandelah-Gardessen (4:3) gewann Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg gestern auch sein erstes Auswärtsspiel beim VfB Peine mit 3:1 (2:1). „Die Peiner erwiesen sich zwar als der erwartet schwere Gegner, aber wir waren ja auch gut darauf vorbereitet und haben kaum etwas zugelassen. Wenn wir bei unseren Kontern konsequenter gewesen wären, hätten wir den Sack schon viel eher zumachen können“, resümierte FC-Coach Michael Grahe nach dem Spiel.

Doch der Reihe nach: Wie geplant, begann sein Team engagiert und war sofort spielbestimmend. In Minute 20 schlug Felix Maushake einen schönen Diagonalpass auf Andre Harmel und der vollendete zum 1:0. „Das Ding war gut heraus gearbeitet“, lobte der FC-Coach. Zehn Minuten später nutzte aber Robert Solomun ein Missverständnis der FC-Abwehr nach einer Ecke zum Ausgleich. „Da haben wir total geschlafen“, kritisierte Grahe. Acht Minuten später durfte sich der FC-Trainer jedoch über die erneute Führung freuen: Stefan Heidebroek hatte das Leder an der Mittellinie erobert und auf Maushake durchgesteckt, der es eiskalt zur 2:1-Pausenführung im Netz unterbrachte.

„Jetzt nur nicht nachlässig werden und so weiterspielen“ forderte Grahe in seiner Pausenansprache. Und das setzte sein Team auch um. Stefan Heidebroek und Patrick Boltz machten das Mittelfeld komplett zu, sodass der VfB keine ernsthafte Gefahr mehr darstellte. Eine Viertelstunde vor Schluss vergab Alexander Schrader nach Freistoß von Niklas Wikert eine „1000-prozentige Chance“ zum 3:1, das ihm aber in der Schlussminute doch noch nach Vorarbeit von Jonas Wolters gelingen sollte.

Tore: 0:1 Harmel (20.), 1:1 Solomun (31.), 1:2 Maushake (39.), 1:3 Schrader (90.).