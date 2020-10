Wosnitza warnt vor motivierten Fehlstartern aus Altencelle

Ausgeglichenes Punktekonto, ausgeglichenes Torverhältnis – nach zwei Spieltagen in der Handball-Verbandsliga lässt die Bilanz des HSV Warberg/Lelm zwar noch keinen Trend ablesen. Die 2:2 Punkte und 49:49 Tore sind aber das Resultat ganz unterschiedlicher Auftritte. Der Gala gegen Aufstiegsanwärter SV Alfeld (28:25) folgte die Ernüchterung (21:24) bei der HSG Rhumetal.

Am Samstag will der HSV den Trend wieder ins Positive kehren. Zu Gast in der Süpplinger Nord-Elm-Halle ist von 18.30 Uhr an der SV Altencelle, der mit zwei klaren Niederlagen in die Spielzeit gestartet ist. Die Gäste an ihren Auftaktniederlagen zu messen, sei aber ein falscher Ansatz, mahnt HSV-Trainer Niklas Wosnitza. Altencelle sei ersatzgeschwächt angetreten, vor allem im Rückraum war das Team schwach besetzt. „Das dürfte sich nach der zweiwöchigen Pause geändert haben“, sagt Wosnitza. „Es waren keine Langzeit-Verletzungen, so dass wir mit einem wieder gut besetzten, motiviert auftretenden Gegner rechnen.“

Die Altenceller wüssten, worum es für sie geht. „Wenn wir ihnen das Gefühl geben, dass es bei uns etwas zu holen gibt, werden sie zugreifen“, betont der HSV-Coach. „Genau das wollen wir vermeiden.“ Für seine Mannschaft gebe es nur eine Richtung: „Nach vorne, und zwar mit Tempo.“ Entsprechend habe er in dieser Woche das Training inhaltlich gestaltet. „Wir haben unser Augenmerk auf Tempogegenstöße aus einer sicheren Abwehr gelegt.“

Personell ist beim HSV alles im Lot, Wosnitza hat also alle Möglichkeiten, sein Team auszurichten. Gespielt wird erneut vor maximal 50 Zuschauern, davon 40 HSV-Fans. Der Rest steht den Gästen zu.