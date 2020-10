Mentaler Entwicklungsschritt als Basis für den zweiten Sieg

Manchmal braucht es in einem Fußballspiel nur einen kleinen Impuls, um alles auf links zu drehen – und genau einen solchen erlebte die SV Lauingen Bornum am vergangenen Wochenende, als sie in der Bezirksliga 1 B trotz 0:2-Rückstandes noch zu einem 3:2-Erfolg über den 1. FC Wolfsburg kam. Die positive Stimmung, die diese erfolgreiche Aufholjagd bewirkt hat, soll nun die Basis bilden, um am Sonntag in der Partie bei Lupo Martini Wolfsburg II (14.30 Uhr) nachzulegen.

„Auch wenn es davor eigentlich um nichts ging, haben die negativen Ergebnisse doch Spuren hinterlassen“, blickt SV-Trainer Marcel Schoolmann auf die Test- und Pokalspiele zurück. „Insofern war das Ergebnis jetzt einfach mal wichtig für uns. Man hat gemerkt, dass alle mit einem positiveren Gefühl und einem anderen Elan in die Trainingswoche gegangen sind.“ Noch wichtiger, so Schoolmann, sei aber gewesen, dass sich anhand der Reaktion der Mannschaft „ein großer mentaler Entwicklungsschritt“ ablesen lässt. Im ersten Ligaspiel gegen Brome hatten die Lauinger zunächst alles unter Kontrolle – „und dann hat uns ein Fehler, der zum Ausgleich führte, völlig aus der Bahn geworfen. Jetzt, gegen den 1. FC, war der Nackenschlag mit den beiden schnellen Gegentoren nach der Pause noch heftiger, aber dieses Mal gingen bei den Jungs die Köpfe nicht runter. Sie haben es nicht so hingenommen, sondern zurückgeschlagen.“ Dieser Glaube an die eigene Stärke soll die SV nun möglichst zum zweiten Sieg tragen. Lupo Martini II galt vor dem Saisonbeginn als klarer Abstiegskandidat, nachdem etliche talentierte Spieler das Team im Sommer verlassen hatten – viele davon zum 1. FC. Auch das Ergebnis aus dem letzten Duell (6:0) müsste die SVLB optimistisch stimmen. Aber das Trainerduo Schoolmann/Julian Semper hat seinen Spielern schon eingeimpft: „Das aktuelle Lupo-Team hat mit dem von letzter Saison praktisch nichts mehr zu tun. Und dass er gegen Vordorf, aktuell ja der Tabellenführer, gewonnen hat, sollte uns Warnung genug sein, diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Insofern gehe er von einem attraktiven Spiel zweier etwa gleichwertiger Teams aus, sagt Schoolmann.