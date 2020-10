Spielbetrieb im „kleinen“ Handball wird ausgesetzt

Der „kleine“ Handball ruht: Die Handballregion Süd-Ost Niedersachsen (HRSON), in deren Ligen die Helmstedter Vereine auf Regionsebene aktiv sind, setzt den Spielbetrieb vorerst aus. Für Jugendmannschaften ist das Spieljahr 2020 damit bereits beendet – bei den Erwachsenen gibt es noch ein wenig Hoffnung.

Der Entschluss der Handball-Region

Die Entscheidung der HRSON sei „wegen der aktuell rasant ansteigenden Corona-Infektionszahlen“ so gefallen. In den Erwachsenenspielklassen ist der Spielbetrieb aber erst einmal nur bis zum 1. Dezember ausgesetzt. Ob dann aber wirklich wieder gespielt werden könne, soll am 25. November entschieden werden. „Ziel ist es, im Anschluss eine Einfach-Spielrunde anzusetzen, um noch Auf- und Absteiger ermitteln zu können. Sollte das nicht möglich sein, soll es weder Auf- noch Absteiger geben“, so die HRSON in einer Mitteilung.

Im Jugendbereich erstreckt sich die Pause vorerst bis zum 31. Januar – dann soll entschieden werden, ob eine Aufnahme des Spielbetriebes vertretbar ist. „Diese Regelungen gelten nicht für die Mannschaften von der Landesliga aufwärts sowie für die A-Jugenden in den Regionsoberligen. Für diese Teams gelten die Regelungen des HVN“, heißt es in der HRSON-Mitteilung ausdrücklich.

Allerdings scheint es gerade nur eine Frage der Zeit zu sein, ehe auch der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) eine entsprechende Entscheidung trifft: Am Wochenende fanden nur 21 von 106 auf Verbandsebene angesetzten Spielen statt. Zahlen, die eindeutig auf eine baldige Saisonunterbrechung ­– mutmaßlich schon im Verlauf dieser Woche – hinweisen.

Enttäuschung bei den Vereinen

„Ich muss erst mal ein Riesenlob an alle Trainer, Helfer und Spieler aussprechen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten Konzepte und Regeln ausgedacht haben, wie wir bei uns Handball spielen können“, sagt René Libbe, Vorsitzender der HG Elm. „Daran haben sich alle vorbildlich gehalten.“ Entsprechend groß sei nun die Enttäuschung über die Entscheidung: Nach einer langen Vorbereitung und der Arbeit an Hygienekonzepten war die Vorfreude groß, aller Aufwand aber fürs Erste umsonst.

„Ich bin auch Trainer unserer E-Jugend. Da war die Enttäuschung schon riesig“, meint Libbe. „Nach sechs, sieben Monaten und Kindergeburtstagen und so weiter wird den Kindern nun auch ihr Hobby genommen. Das ist schon hart – wir Erwachsenen können das besser einordnen, aber für die Kinder ist das schwer zu verstehen.“ Deswegen sei es auch Libbes Wunsch, „dass im Jugendbereich doch wie bei den Erwachsenen verfahren wird“. Sprich: Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, ab Dezember wieder zu spielen.

Ob die Unterbrechung grundsätzlich richtig sei? Dafür würden Libbe die Informationen darüber fehlen, inwiefern es zu Infektionen im Sportbetrieb kommt. „Dafür haben wir ja eigentlich die Auflagen, die wir seit Mai erfüllen müssen“, so der HG-Vorsitzende.

Enttäuschung – die ist auch beim HSV Warberg/Lelm da und groß. „Es war ja den ganzen Sommer über die Hoffnung, dass jetzt endlich wieder ein normaler Punktspielbetrieb stattfindet. Darauf haben alle hingearbeitet“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Timo Lickfett.

Aber bereits letzte Woche seien die Trainer zusammengekommen, um über die Lage zu sprechen. „Da war schon allen klar, dass es darauf hinausläuft. Deswegen sind wir zwar enttäuscht, haben aber auch Verständnis für die Maßnahme“, so Lickfett. Jetzt sei nur noch die Frage, wann der HVN nachzieht. Lickfett sieht seinen Verein nun auch – wieder – vor Herausforderungen gestellt. Denn auch ohne Spielbetrieb müsse beim Nachwuchs die Begeisterung für den Handball hoch gehalten werden. „Wir werden erstmal abfragen, ob wir weiter trainieren.“

So heißt es für die Handball-Vereine auf ein Neues: Konzepte erstellen, kreativ werden – und hoffen auf den fernen Spielbetrieb.