Fußball-Kreis Helmstedt: Erster Titelkampf auf der Konsole

Das Leder ruht aufgrund von Corona – und doch wird noch im November Fußball gespielt. Zumindest virtuell! Denn: Im Zeitraum vom 15. November bis 15. Dezember richtet der NFV-Kreis Helmstedt erstmals eine Kreismeisterschaft im eFootball aus. Statt auf dem grünen Rasen wird dann auf der Konsole „gekickt“.

Die Nachbarkreise aus Gifhorn und Wolfsburg haben es vorgemacht – und konnten von einem wahren Erfolgsmodell berichten, die Nachfrage war jedenfalls groß. Nun zieht der NFV-Kreis Helmstedt nach und wird die fußballfreie Zeit seinen Akteuren mit zahlreichen FIFA-21-Duellen auf der Playstation verkürzen.

Und man darf gespannt sein, ob hier wieder einer auf Torejagd gehen wird, der im April 2020 bereits einen ersten Titel im eFootball eingefahren hat. Die Rede ist von Eren Kocak, Stürmer des Bezirksliga-Aufsteigers FC Türk Gücü Helmstedt. Der 19-Jährige wurde im Dress des MTV Gifhorn nämlich Niedersachsens 1. eFootball-Oberligameister. Gemeinsam mit seinem damaligen Teamgefährten Lasse Denker ließ Kocak die Konkurrenz aus der fünften Liga hinter sich und siegte mit dem MTV nach einem echten Thriller knapp vor dem SV Atlas Delmenhorst.

„Wenn wir mitmachen, dann will ich auch wieder den Titel holen“, sagt Türk Gücüs Youngster selbstbewusst, der im Sommer von Gifhorn nach Helmstedt wechselte. „Wir haben schon ein paar ganz gute Zocker in unseren Reihen“, betont Kocak und nennt als Beispiele Adil Eser, Volkan Öztürk, Masirullah Omarkhiel und Maurice Friehe.

An die virtuelle Meisterschaft in der Oberliga hat Kocak nur gute Erinnerungen. „Es hat wirklich Riesenspaß gemacht, es war zudem lustig – das war schon eine coole Nummer“, merkt der 19-Jährige an. Kein Wunder, schließlich wurden die Spiele sogar live im Internet übertragen, wo die Mannschaftskollegen zuschauten und per Kommentaren die Daumen drückten. „Das war wirklich eine Erfahrung wert.“

Erste Erfahrungen wird nun auch der NFV-Kreis Helmstedt sammeln, dessen eFootball-Referent Mark Ranwig das Konzept ausgearbeitet und die Ausschreibung bereits an die Vereine verschickt hat. Insgesamt zwölf Mannschaften können – in zwei Sechser-Gruppen – dabei sein, wenn der erste Helmstedter Kreismeister im eFootball ermittelt wird. Die beiden Staffelmeister spielen im Finale ihren ersten eKreismeister aus.

„Es gibt insgesamt 10 Spieltage. Montag bis Donnerstag ergibt einen Spieltag, ebenso Freitag bis Sonntag. Ein Spieltag besteht aus zwei Einzelpartien mit verschiedenen Spielern jedes Teams“, teilt Ranwig in der Ausschreibung mit. Die Ergebnisse der beiden Einzelspiele werden – und entsprechend werden eben die Punkte wie beim „echten“ Fußball vergeben. Der Gesamtsieg wird mit drei Zählern belohnt, für ein Unentschieden gibt es bekanntlich einen Zähler.

Wissenswertes:

• Teilnahmeberechtigt sind nur Vereine, die Mitglied im NFV-Kreis Helmstedt sind. Gespielt wird in zwei 6er-Staffeln, die Teams müssen aus 3 bis 5 Spielern besteht. Die beiden Staffelmeister nehmen als Kreisvertreter an der eLandesmeisterschaft des NFV teil.

• Pro Verein können maximal zwei Teams angemeldet werden.

• Anmeldungen sind bei Mark Ranwig, Telefon 0170-5216223, E-Mail efootball@nfv-helmstedt.de, möglich.