Die Zeit vergeht wie im Fluge. Es ist eine Redensart, die ich persönlich mit der Sportlerehrung des Kreissportbundes (KSB) Helmstedt verbinde. Schon seit 2006 bin ich inzwischen Stammgast beim Galaabend in Bad Helmstedt.

Zugegeben, als ich das erste Mal dabei war, da hatte ich mich mit gemischten Gefühlen auf den Weg ins Brunnentheater gemacht. Schließlich kannte ich andere Sportlerehrungen aus den Nachbarkreisen, die zumeist kühl, dafür aber langatmig daherkamen. Bei denen man das Gefühl hatte, hier wird geehrt, weil geehrt werden muss...

„Wir wussten nicht, was uns bisher entgangen ist. Eine tolle Veranstaltung“, sagten Daniela und Anne-Sophie Stenzel aus Emmerstedt damals im Gespräch mit mir. „Fantastisch. Mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht dabei wäre“, betonte Wolfgang Kaëse, Ehrenvorsitzender des NFV-Kreises Helmstedt, bei meiner Premiere 2006. Und ich muss ehrlich sagen: Beide Aussagen würde ich noch heute so unterschreiben! Dem KSB Helmstedt ist etwas gelungen, was für viele andere Veranstalter in diesem Bereich die Idealvorstellung ist: Jahr für Jahr wurden im Brunnentheater rund 650 Zuschauer mit einem tollen, mit einem abwechslungsreichen Programm begeistert. Und dennoch standen stets diejenigen im Mittelpunkt, für die diese Gala gemacht wird: Die Sportlerinnen und Sportler, die mit ihren Leistungen die Farben des Kreises erfolgreich vertreten haben.

2010 feierte die Sportlerehrung ihr zehntes Jubiläum mit einem Programm, das entsprechend festlich war. Evelina Stern aus Schöningen begeisterte die Besucher mit ihrer gefühlvollen Präsentation des Frank-Sinatra-Klassikers „Fly me to the Moon“, und Andy Gebhardt sorgte mit seinen „Light Stixx“ für ein farbenfrohes Finale im abgedunkelten Brunnentheater. Ein Bild, das im Kopf bleiben sollte.

Andy Gebhardt, Sven van Thom, TJ Wheels, Nos Ipsi, Sebastian Matt oder die Dolls Company: Die Namen zahlreicher Profis, die in 20 Jahren Sportlerehrung auf der Bühne standen, sind mir im Gedächtnis geblieben. Ebenso wie ihre mitreißenden Darbietungen, die die Abwechslung und Vielseitigkeit im Programm widerspiegeln.

Aber es waren eben nicht „nur“ die Profis, die Eindruck hinterließen, sondern auch die Lokalmatadore, die Jahr für Jahr aufs Neue begeisterten. Na klar, wer sich zu den Stammgästen im Brunnentheater zählen darf, der weiß natürlich, was jetzt kommt. Wie immer, nach der Pause der Sportlerehrung: die Flying GaBös. Die Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium am Bötschenberg haben Tausende von Sprüngen hinter sich auf der Bühne in Bad Helmstedt. Über Kästen, über Teamgefährten, durch Ringe – immer höher, schneller, weiter!

Bei der 19. Auflage im November 2019 gab es eine besondere Premiere: Denn erstmals fand die Sportlerehrung an einem Sonntag statt, und die Sportler mit ihren ganz persönlichen Geschichten wurden ausführlich im Video vorgestellt. „Authentisch, persönlich – würdigend“: So titelte unsere Zeitung damals. Und ganz ehrlich: Es sind Prädikate, die sich hervorragend allen Sportlerehrungen des KSB Helmstedt in den letzten 20 Jahren zuschreiben lassen!