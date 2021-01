Kirchhoff bleibt dem TSV Barmke erhalten

Barmke. Der 32-Jährige verlängert seinen Vertrag als Trainer der Oberliga-Fußballerinnen um eineweitere Saison und will mit ihnen weiter am Aufstieg basteln.

„Ich bin sehr froh, dass wir zusammen weiterarbeiten können“, betont Kirchhoff, der das Team 2017 übernommen hatte und es seither kontinuierlich zu einem Spitzenteam entwickelt hat. In der vergangenen Spielzeit war der TSV hinter Eintracht Braunschweig Vizemeister geworden. Zwar habe ihm auch ein Angebot eines größeren Vereins vorgelegen, letztlich entschied sich Kirchhoff aber dafür, den eingeschlagenen Weg in Barmke weiter zu gehen. „Wir haben hier in den letzten Jahren etwas Tolles aufgebaut. Ich bin aber überzeugt, dass wir noch nicht am Ende unserer Entwicklung angekommen sind und möchte dazu beitragen, herauszufinden, wohin unser Weg noch führt“, erklärt der Coach.

Er habe zahlreiche Punkte, die ihm wichtig waren, mit dem TSV-Vorstand besprochen – „und bei vielen hat Einigkeit bestanden“, so Kirchhoff. Schon in der Vergangenheit habe der Verein bewiesen, „dass er komplett hinter dieser Mannschaft und ihrer Entwicklung steht, beispielsweise als im vergangenen Sommer der A-Platz neu hergerichtet wurde. Das war mir damals sehr wichtig, um auch Bedingungen zu haben, die es erlauben, den Fußball zu spielen, den ich mir vorstelle“, erläutert der Trainer und spielt damit darauf an, dass sein Team zu den spielstärksten, technisch versiertesten der Oberliga gehört. Um den A-Platz im Training zu schonen, wurde inzwischen auch der B-Platz grundlegend erneuert.

Zugänge aus Wolfsburg

Einen richtigen Schub erlebten die Barmkerinnen vor eineinhalb Jahren: Anfang 2019 hatte Kirchhoff seinen Abschied im Sommer angekündigt, der Vorstand hatte mit Michael Veith sogar schon einen Nachfolger präsentiert. Dann überzeugten die Spielerinnen Kirchhoff aber von einem Verbleib. „Sie haben mich darum gebeten weiter zu machen. Auch die Neuzugänge haben damals eine große Rolle gespielt“, blickt der 32-Jährige zurück. Katharina Runge, Johanna Bartel und Leonie Stenzel, damals noch in Diensten des VfL Wolfsburg II, hatten ein Probetraining in Barmke absolviert und ihren Wechsel daran geknüpft, dass Kirchhoff als Trainer bleibt.

Der Verein zog mit und unterstützt auch die mit den Neuzugängen gewachsenen Ambitionen der Mannschaft. „Es ist ein kleiner Verein mit großem Herz“, formuliert Kirchhoff, weshalb der TSV längst auch für ihn zu einem Herzensprojekt geworden ist. „Wenn ich beim Training meinen Blick schweifen lasse, macht es mich schon stolz, die Entwicklung der Mannschaft zu sehen. Da steht inzwischen eine Jana Burmeister, die sogar mit der Fritz-Walter-Medaille als beste deutsche Nachwuchsspielerin ausgezeichnet wurde, bei uns im Tor. Und die Mädels, die schon viele Jahre in Barmke spielen, haben von den Zugängen aus Wolfsburg profitiert, noch mal einige Schritte nach vorne gemacht und spielen nun auf Top-Oberliga-Niveau.“

Nur individuelles Training möglich

Natürlich hofft Kirchhoff darauf, dass er möglichst bald mit seinem Team auf den Trainingsplatz zurückkehren kann, schließlich ist nach aktuellem Stand das erste Spiel für den 7. März angesetzt. Dann wäre der TSV, der mit 13 Punkten als Zweiter der Staffel Ost B in die Zwangspause ging, beim SV Hastenbeck zu Gast. Bislang war für die Barmkerinnen nur individuelles Training möglich, immerhin konnten sie dank einer Partnerschaft Angebote für Online-Kurse bei einem Helmstedter Fitnesscenter nutzen. Dennoch bedarf es einer mehrwöchigen, richtigen Vorbereitung auf dem Platz, um den eigenen Zielen gerecht werden zu können. „Wir wollen in unserer Staffel am Ende möglichst ganz vorne stehen, um dann um den Aufstieg in die Regionalliga spielen zu können“, stellt der Trainer klar.