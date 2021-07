Im dritten Duell dreht Essenrode den Spieß um

Sie können stolz auf ihre Leistung sein: Nur gegen den späteren Meister TuS Empelde unterlag die Erstvertretung des TuS-Essenrode. Im Spiel um Platz 3 konnte das Team sogar noch den TSV Burgdorf erstmals in dieser Saison bezwingen.

Die Vorzeichen waren alles andere als gut, die Voraussetzungen wahrlich nicht günstig. Und dennoch lieferten die beiden Essenroder Faustball-Herrenmannschaften am letzten Spieltag der Regionalliga Süd in Empelde noch einmal tolle Leistungen ab. Und das, obwohl beide TuS-Teams aufgrund zahlreicher Verletzungen sogar ohne Ersatzspieler auskommen mussten. Am Ende schaffte es die Zweitvertretung noch auf Platz 6, und die Erste sprang als Dritter sogar noch aufs Treppchen.

TuS Essenrode I – MTV Nordel 2:0 (11:4; 11:9). Als Tabellenzweiter der Vorrunde musste Essenrode I vor einem möglichen Halbfinaleinzug noch den Dritten der Gruppe B, den MTV Nordel, aus dem Weg räumen. Nach dem klaren Erfolg in Satz 1 ließ es der TuS im zweiten Durchgang etwas zu locker angehen und wäre dafür fast bestraft worden. Erst kurz vor Satzende konnte erstmalig die Führung übernommen und das Spiel noch glatt gewonnen werden.

TuS Essenrode II – MTV Nordel 2:0 (11:9; 11:9). Durch den Erfolg von Essenrode I im Viertelfinale kam es glücklicherweise nicht zum erneuten TuS-internen Duell, der Gegner der Reserve hieß nun MTV Nordel. Obwohl der TuS in der Vorrunde keinen Sieg erreicht hatte, zeigte sich das Team diesmal stark verbessert. Der Spielverlauf war in beiden Sätzen ausgeglichen, am Ende beider Durchgänge zeigte sich Essenrode aber eiskalt und nutzte seine Chancen zum 2:0-Erfolg.

TuS Essenrode I – TuS Empelde I 0:2 (8:11; 6:11). Im Halbfinale wartete mit Empelde I nun der wohl „dickste Brocken“ auf die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Linke. Die Empelder verfügen über einen starken Kader mit Zweitligaerfahrung und setzten Essenrode von Beginn an unter Druck. Der ersten Satz konnte lange offengehalten werden, ehe Empelde diesen mit 11:8 für sich entschied. Der zweite Satz war dann aber eine glatte Angelegenheit. „Der spätere Regionalligameister Empelde war insgesamt zu stark für uns in dieser Partie“, räumte Linke ein.

TuS Essenrode II – MTV Diepenau 0:2 (9:11; 5:11). Diepenau musste sich im Viertelfinale als Zweiter der Gruppe B überraschend Empelde II geschlagen geben, kämpfte nun also statt um den Titel nur noch um Platz 5. Essenrode II hielt in Satz 1 gegen den Favoriten lange mit, verlor diesen am Ende nur knapp. Den zweiten Satz spielte der Gegner dann aber souverän runter.

TuS Essenrode I – TSV Burgdorf 2:1 (7:11; 11:9; 11:8). Im Spiel um Platz 3 kam es bereits zum dritten Mal in dieser Saison zu diesem Duell. Burgdorf war mit 12:0 Punkten durch die Vorrunde marschiert und hatte den TuS dabei zweimal knapp in drei Sätzen besiegt. Etwas unerwartet schied Burgdorf aber dann im Halbfinale gegen das Überraschungsteam Empelde II aus und war daher nun Gegner von Essenrode I im „kleinen Finale“.

„Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir nicht dreimal in einer Saison gegen Burgdorf verlieren werden. Das war wohl die Extraportion Motivation in dem Spiel“, meinte Patrick Linke. „Im ersten Satz fehlte noch etwas die Konzentration, doch dann kämpfte die Mannschaft leidenschaftlich um jeden Ball – trotz der Hitze und der eher schlechten Platzverhältnisse.“ Insbesondere im zweiten und dritten Satz wuchs Florian Linke im Angriff noch einmal über sich hinaus und führte so das Team zum verdienten Sieg.

„Ich bin froh, dass diese Saison doch gespielt werden konnte. Alle Teams haben sich gerade in der Corona-Zeit vorbildlich verhalten und so gezeigt, dass in kontaktfreien Sportarten annähernd kein Infektionsrisiko besteht. Mit den erreichten Platzierungen haben beide Teams ihr Saisonziel erreicht“, sagte Patrick Linke: „Für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga reicht es als Dritter zwar nicht, aber die Mannschaft ist auf einem richtig guten Weg für die Zukunft.“

Essenrode I: Florian Linke, Marcel Tiedemann, Michael Reitmajer, Steffen Niemann, Patrick Linke.

Essenrode II: Stefan Olders, Gernot Beu, Andreas Linke, Carsten Hattenbauer, Mark Schüler.

Nach dem Finalturnier kommt es zu folgendem Abschlussklassement:

1. TuS Empelde I

2. TuS Empelde II

3. TuS Essenrode I

4. TSV Burgdorf

5. MTV Diepenau

6. TuS Essenrode II

7. MTV Nordel

8. SV Erichshagen

