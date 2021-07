Beide Rechnungen der Herren 30 des SV Esbeck gehen auf

Esbeck. In der Tennis-Landesliga feierten das Team einen 4:2-Sieg gegen Waggum und wahrt damit die Aufstiegs-Chance. Auch die Damen 40 ist siegreich.

Noch lebt sie weiter, die theoretische Aufstiegschance des SV Esbeck: Die Tennis-Herren 30 der Blau-Gelben feierten am vorletzten Saisonspieltag einen 4:2-Auswärtssieg beim SV GW Waggum und behaupteten damit den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga.

Nach der ebenso unglücklichen wie unnötigen 2:4-Niederlage im Topspiel gegen Spitzenreiter Wolfenbüttel standen die Esbecker nun in Waggum unter Druck. Eine erneute Niederlage durften sie sich nicht erlauben. „In der Vergangenheit waren die Spiele gegen Waggum immer äußerst eng und spannend – und genau so sollte es wieder kommen“, fasste Stefan Kienhorn zusammen.

Der immer noch nicht ganz genesene Mark Gehre stellte sich in den Dienst der Mannschaft und trat im Spitzeneinzel an, damit der Rest des Teams nicht eine Position aufrücken musste. Gehre musste sich letztlich erwartungsgemäß mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Doch der Plan der Esbecker ging auf, denn an den Positionen 2 und 3 feierten die Gäste klare Siege: Patrick Bauer gewann deutlich mit 6:0 und 6:1, Alexander Thiel war mit 6:2 und 6:2 erfolgreich.

An Position 4 hatte Stefan Kienhorn etwas größere Probleme, allerdings auch gegen einen guten Gegner. Kienhorn gewann am Ende nach großem Kampf mit 6:4 und 7:6 und sicherte Esbeck eine 3:1-Führung nach den Einzeln.

Nun fehlte den Gästen also noch ein Punkt zum angestrebten Sieg. Einfach sollte es aber nicht werden, denn Mark Gehre musste im Doppel nun passen – dafür kam Maciej Weglowski hier zum Einsatz. „Wir wollten den entscheidenden Zähler im zweiten Doppel holen“, erklärte Stefan Kienhorn, der in diesem an der Seite von Patrick Bauer antrat. Und: Auch diese Rechnung sollte aufgehen. Bauer/Kienhorn gewannen nach einem starken Spiel mit 6:1 und 7:5, nachdem sie im zweiten Satz bereits mit 2:5 zurückgelegen hatten. Das erste Doppel mit Thiel/Weglowski ging gegen einen sehr starken Gegner mit 3:6 und 4:6 verloren, war aber nicht mehr von Bedeutung.

Ein Sieg musste her: Das galt auch für die Damen 40 des SV Esbeck in der Bezirksklasse. Sie waren mit 3:1 Punkten gut in die Saison gestartet und wollten nun mit einem Erfolg auf eigener Anlage gegen Schlusslicht SV Stöckheim die Chance auf den Titelgewinn wahren.

Allerdings taten sich die Esbeckerinnen schwer – nach den Einzeln stand es nur 2:2. Ann-Britt Angermann musste sich im Spitzeneinzel – nach einem sehr engen und interessanten Match – knapp mit 6:4, 3:6, 8:10 geschlagen geben. Dafür punktete der SV an den Positionen 2 und 3 souverän: Susanne Hampel gewann mit 6:2 und 6:2, Sylvia Witte siegte ungefährdet mit 6:0 und 6:1. An Position 4 hatte dagegen Doris Sommerfeld mit 0:6 und 4:6 das Nachsehen.

In den Doppeln musste Esbeck also alles auf eine Karte setzen, um den Gesamtsieg zu sichern – und wieder einmal durften sich die SV-Damen auf ihre Doppelstärke verlassen. Ann-Britt Angermann/Sylvia Witte waren mit 6:2 und 7:5 erfolgreich. Susanne Hampel/Irene Rüpke behaupteten sich mit 7:5 und 6:1 – und der 4:2-Erfolg war perfekt.

