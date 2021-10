Bezirksligist Barmke II im Wechselbad der Gefühle

2:0, 2:3, 3:3 – die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Barmke II durchlebten im Heimspiel gegen den VfR Wilsche-Neubokel ein Wechselbad der Gefühle. Der STV Holzland kehrte ohne Beute aus Braunschweig zurück.

TSV Barmke II – VfR Wilsche-Neubokel 3:3 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Blank (7., 32.), 2:1 Moeller (64.), 2:2 Langenheim (72.), 2:3 Diers (81.), 3:3 Bartel (85.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Verstärkung aus der „Ersten“ sowie Daniela Brullo, die nach langer Fußballpause aushalf, trotzte Barmke II dem Favoriten ein Remis ab. „In der ersten Halbzeit war es eine wirklich gute Leistung“, lobte Marcel Kirchhoff, der TSV-Coach Nicky Zander vertrat. Sein Team hatte das Geschehen anfangs unter Kontrolle, Lena-Lamona Blank traf aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung und legte nach einer Ecke das 2:0 nach. Dann parierte Jana Tauer einen Wilscher Strafstoß – zugleich die einzige echte VfR-Chance vor der Pause. „In Halbzeit 2 kippte das Spiel dann, auch, weil wir konditionell abgebaut haben“, sagte Kirchhoff. Aus dem 2:0 wurde ein 2:3. Kurz vor Schluss sorgte Juliana-Chiara Bartel dann aber noch für den einen verdienten TSV-Punkt.

Eintracht Braunschweig II – STV Holzland 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Thiebes (14.), 2:0 Schröder (70.).

Auch die Eintracht erhielt Unterstützung aus ihrem Oberliga-Team – zum Leidwesen des STV. „Ich war überrascht von der Stärke des Gegners. In dieser Besetzung haben sie am Tabellenende nichts zu suchen“, stellte Holzland-Coach Christoph Bobrowski fest. „Wir haben am Anfang ein bisschen geschlafen, sind früh in Rückstand geraten. Nach einigen Umstellungen kamen wir dann besser ins Spiel.“ Als der STV dann immer mutiger wurde und auf den Ausgleich spielte, kam die Eintracht zu einigen Kontern – und machte mit dem 2:0 den Sack zu. Bobrowski betonte aber: „Mit unserer Leistung können wir trotzdem zufrieden sein.“

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de