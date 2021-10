Barmke diesmal glanzlos, aber erfolgreich

Barmke. Die Oberliga-Fußballerinnen des TSV behaupten sich mit 4:0 in Barum. Trainer Marcel Kirchhoff sieht die erste gelbe Karte der Saison.

Zwischen all dem Kampf, den die Barmkerinnen in Barum zu leisten hatten, vollendete Jannika Pribyl den spielerischen Glanzpunkt, als sie eine schöne Kombination zum 3:0 abschloss.

Gewissermaßen mit einer Woche Verspätung bekamen Barmkes Oberliga-Fußballerinnen das Spiel geboten, das sie gegen den SV Hastenbeck erwartet hatten. Der gastgebende MTV Barum erwies sich nämlich als sehr unangenehmer Gegner. Die TSV-Frauen konnten dieses Mal nicht wie gewohnt glänzen, siegten aber doch ungefährdet mit 4:0 (3:0) und bauten damit ihre Tabellenführung aus, weil Verfolger Bemerode gegen Hastenbeck 1:1-unentschieden spielte.

Schon die Vorbereitung der Gäste gestaltete sich holprig. „Weil Barums zweite Mannschaft noch auf dem A-Platz spielte, mussten wir uns auf einem kleinen Stückchen Rasen hinter dem Tor aufwärmen. Das war schon nicht optimal. Und der Platz selbst war nach dem ersten Spiel sehr tief“, erzählte Barmkes Coach Marcel Kirchhoff.

So brauchten die TSV-Frauen einige Minuten, um sich an die Gegebenheiten und die Gangart des Gegners zu gewöhnen, denn die Barumerinnen „kamen oft einen Schritt zu spät und gingen trotzdem noch mit offener Sohle hin“, monierte Kirchhoff. Weil dies für seinen Geschmack überhand nahm und er, zum Schutz seiner Spielerinnen, dies auch dem Schiedsrichter gegenüber deutlich äußerte, sah der Trainer die gelbe Karte – etwas, das seine Spielerinnen in sechs Pflichtspielen auf dem Feld noch nicht „geschafft“ hatten, wie Kirchhoff selbst schmunzelnd herausstellte.

Auch wegen der Spielweise des Gegners gestaltete sich die Partie zunächst zäh. „Bis zu unserem ersten Treffer hat sich das Geschehen fast nur im Mittelfeld abgespielt. Wir haben zwar nichts zugelassen, konnten uns aber selbst auch keine klaren Abschlüsse herausspielen“, schilderte Kirchhoff und fügte hinzu: „So musste dieses Mal eben ein Standard dafür herhalten, den Bann zu brechen. Das Tor zu diesem Zeitpunkt war sehr wichtig, es war der Knotenlöser.“ In der 19. Minute köpfte Ramona Reichpietsch nach einer Freistoßflanke den Ball zur TSV-Führung in die Maschen. Zehn Minuten später legten die Gäste durch Martina Müller das 2:0 nach, ehe Jannika Pribyl mit dem 3:0 den in seiner Entstehung schönsten Treffer der Partie folgen ließ. „Das war richtiger One-Touch-Football“, lobte Kirchhoff die Kombination über Lea Wohlfahrt, Ramona Reichpietsch, Thalia Reckewell und eben Pribyl als Endverwerterin.

Ein Aufbäumen Barums ließen die Barmkerinnen auch in der zweiten Halbzeit nicht zu, mehr als drei harmlose Verzweiflungsschüsse hatte TSV-Keeperin Jana Burmeister nicht zu halten. Auf der Gegenseite „hatten wir noch Chancen für drei, vier mehr Tore“, so Kirchhoff. Letztlich gelang aber nur Martina Müller noch ein Treffer zum 4:0-Endstand – der Schlusspunkt unter einem Pflichtsieg „in einem sehr komischen Spiel“, so Kirchhoff.

TSV: Burmeister – Engelbrecht, A. Müller (46. Berger), Wohlfahrt, Reckewell – Runge, Spelly – Reichpietsch (84. K. Schulze), Stenzel, Pribyl (63. Bartel) – M. Müller.

Tore: 0:1 Reichpietsch (19.,), 0:2 M. Müller (29.), 0:3 Pribyl (35.), 0:4 M. Müller (87.).

