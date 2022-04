Zum Auftakt der Staffelsiegrunde treffen die Barmkerinnen (li. Anna-Lena Müller) erneut auf Bemerode (in Rot).

Barmke. Zum Auftakt in der Staffelsiegrunde der Gruppe Ost treten die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Barmke am Sonntag beim TSV Bemerode an.