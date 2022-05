Die Damen 30 des MTV Schöningen starteten mit einem souveränen 5:1-Erfolg in Barum in die Bezirksklassen-Saison.

Schöningen. Der Aufsteiger bleibt in der Erfolgsspur: Die Tennis-Damen 30 des MTV Schöningen starteten in Barum mit einem 5:1 in die Saison.