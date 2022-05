Ingeleben. Die Heeseberger spielen gegen den TSV Wendezelle nur 1:1-remis und haben jetzt keine Chance mehr, an Lehndorf und Hondelage vorbeizuziehen.

FCH-Coach Michael Grahe (rechts, hier im Austausch mit Niklas Wikert) und sein Team hoffen, am Sonntag endlich erstmals wieder ein Testspiel bestreiten zu können.

Fußball-Bezirksliga Aufstiegstraum des FC Heeseberg endet in Wendezelle

Weil der FC Heeseberg beim TSV Wendezelle nicht über ein 1:1 (0:1)-Remis hinauskam, Tabellenführer Lehndorfer TSV aber einen lockeren 6:1-Sieg gegen Groß Lafferde einfuhr, ist das Thema Aufstieg endgültig abgehakt. Bei nur noch zwei ausstehenden Spielen hat der FC jetzt sechs Punkte Rückstand auf Lehndorf und vier auf den zweitplatzierten MTV Hondelage. Weil diese beiden am letzten Spieltag der Bezirksliga-Meisterrunde noch direkt aufeinandertreffen, kann Heeseberg nicht mehr an beiden Konkurrenten vorbeiziehen.

Zahlreiche Ausfälle beim FC Heeseberg

Doch nun zum Spiel: Einmal mehr musste FC-Trainer Michael Grahe aufgrund zahlreicher Ausfälle improvisieren. Neben den langzeitverletzten Torgaranten Alexander Schrader und Fabian Romeike fiel kurzfristig auch noch Niklas Wikert aus. Zudem fehlte Grahe auch ein Torwart. Ole Langer, Keeper der Zweiten, half aus. „Er hat seine Sache gut gemacht. Beim Gegentor war er machtlos“, betonte Grahe.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der ersten Halbzeit passten sich die Gäste allerdings dem Spiel Wendezelles an. „Wir haben uns einlullen lassen“, meinte der FC-Coach knapp. Sein Team fing sich in der 45. Minute das 0:1. Nach der Pause gab es allerdings noch einmal richtig Gas, kam auch durch einen Kopfballtreffer von Erik Mühl zum Ausgleich (55.). Obwohl sich noch weitere Chancen ergaben, blieb es beim 1:1.

„Kein Vorwurf an meine Mannschaft. Sie hat alles gegeben, war in der zweiten Halbzeit das klar bessere Team, aber es hat eben nicht gereicht“, fasste Grahe zusammen und versprach: „Im nächsten Heimspiel gegen Lehndorf in zwei Wochen werden wir trotzdem noch mal alles versuchen.“

Tore: 1:0 Kamp (44.), 1:1 Mühl (55.).

Gelb-Rot: Heidebroek (Heesberg, 92.).

hjt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de