Helmstedterin sichert sich Kegel-Gold auf Landesebene

Nach zweijähriger Pause fand nun wieder eine Landesjugendmeisterschaft auf Bohle-Bahnen in Celle statt. Die Helmstedter Nachwuchskeglerinnen und -kegler Tanja Braune, Anton Holze (beide Altersklasse U10), Cilja Holze, Svea Jünemann, Mira Kraul (U14) und Maleen Kraul (U18) traten für die JSG Braunschweiger Land an.

Ermittelt wurden die Einzel- und Mannschafts-Landesmeister in den drei Altersklassen (jeweils weiblich und männlich), in der U18 zudem die Qualifikanten für die deutschen Jugendmeisterschaften (DJM). Aus den vier Kegelbezirken Niedersachsens traten pro Klasse zehn (U10) beziehungsweise zwölf Starter an, die je Bahn zehn Würfe, abwechselnd in die rechte und linke Gasse, spielen mussten.

Anton Holze wird Vizemeister in der Altersklasse U10

Hier wurde nur über zehn statt zwölf Bahnen gespielt. Anton Holze wurde bei den Jungen mit 510 Holz Vize-Landesmeister, Tanja Braune belegte bei den Mädchen mit 486 Hölzern den dritten Platz.

Svean Jünemann wird Zweite in der Altersklasse U14

Hinter der Wolfenbüttelerin Ger­thie McPherson (808 Holz) erreichten Svea Jünemann (804) als Zweite, Mira Kraul (798) als Dritte und Cilja Holze (711) als Vierte den Endlauf der besten 6. Da das Ergebnis des Vorlaufs als Grundlage für die Mannschaftswertung diente, gewann dieses Quartett der JSG Braunschweiger Land mit insgesamt 3121 Hölzern den Landestitel vor der JSG Heide-Nordsee (3018). Im Endlauf wurde die Reihenfolge des Vorlaufs bestätigt: Gerthie McPherson (807) setzte sich vor Svea Jünemann (796) durch. Beide sicherten sich das Startrecht für die DJM. Mira Kraul (786) wurde Dritte, Cilja Holze steigerte sich auf 742 Holz und belegte Platz 4.

Maleen Kraul gewinnt in der Altersklasse U18 erst im Stechen

Im Vorlauf setzte sich die Helmstedterin Maleen Kraul mit 902 Hölzern vor Jorina Blome (887, JSG Heide-Nordsee) und der Wolfenbüttelerin Vanessa Treder durch. In der Mannschaftswertung reichte es für die JSG Braunschweiger Land zu Platz 2 – und damit zur Qualifikation für die DJM. Im Endlauf zeigte sich schnell, dass Maleen Kraul und Jorina Blome die beiden DJM-Tickets buchen würden. Ihr Kampf um den Landesmeistertitel spitzte sich aber zu: Nach 120 Würfen lagen beide gleichauf, so mussten zehn Entscheidungswürfe gespielt werden. Die Helmstedterin sicherte sich am Ende knapp mit 74 Holz und nur einem Holz Vorsprung die Goldmedaille.

Als Belohnung für ihre starken Leistungen bei den Meisterschaften in diesem Jahr sowie in 2020 wurden Maleen und Mira Kraul, Svea Jünemann, Cilja Holze sowie Paul Strich in die Landeskader eingeladen.

