Talente aus dem Kreis Helmstedt holen 16 Bezirksmeistertitel

Helmstedt. Jan Plewka gewinnt Gold in allen Wurfdisziplinen bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften der Junioren.

Merle Frackowiak (2. v. re.) vom TSV Germania Helmstedt gewann das 75-Meter-Finale der W13. Auch Sarah Kuschel (Velpker SV, von links) und Nieke Berner (LAV Rümmer) schafften es in den Endlauf.

Neben den Erwachsenen und höheren Jugend-Altersklassen kämpften jüngst auch die Leichtathleten der U14 und U16 um Bezirksmeistertitel und Medaillen. In Fallersleben regnete es nicht nur dicke Tropfen vom Himmel, sondern für die Talente aus dem Kreis Helmstedt auch zahlreiche Medaillen – sie verbuchten allein 16 Titelgewinne.

19 Aktive der Jahrgänge 2007 bis 2010 vom TSV Germania Helmstedt, MTV Schöningen, SV Esbeck, LAV Rümmer, TSV Lelm und vom Velpker SV gingen im Stadion am Windmühlenberg an den Start. Dominant traten die Talente vom TSV Germania auf, allen voran Jan Plewka (M12). Mit 10,45 Metern im Kugelstoßen und 31,72 m im Speerwurf erzielte er zwei neue Bestleistungen. Mit 24,18 m holte er im Diskuswurf seinen dritten Bezirkstitel.

Merle Frackowiak läuft zweimal zu Gold

Zweimal Gold verdiente sich Merle Frackowiak (W13): mit 10,70 Sekunden im 60-Meter-Hürdenlauf sowie mit 10,46 sek im 75-Meter-Sprint. Zudem wurde sie Zweite im Kugelstoßen (6,35 m). Ebenfalls über zwei Titel freuen durfte sich Amy Sydow (W12). Sie gewann den Hürdenlauf in 11,22 sek sowie das Kugelstoßen (6,72 m). Carlotta Ondrasch (W12) mobilisierte zum Abschluss eines langen, harten Wettkampftags ihre letzten Energiereserven und holte sich in 2:50,64 Minuten den Titel im 800-Meter-Lauf. Ihre Vereinskameradin Sofia Halwas wurde in 2:54,82 min Dritte.

Eine weitere Goldmedaille verdiente sich Louisa Borsutzky (W15) mit einer neuen Bestleistung von 1,55 m im Hochsprung. Mit Silber über 80 m Hürden (13,60 sek) sowie Bronze im Weitsprung (4,60 m) und 100-Meter-Sprint (14,04 sek) machte sie ihre Medaillensammlung komplett.

Tzolov, Frackowiak und Borsutzky fahren zu den Landesmeisterschaften

Aufs Siegertreppchen schaffte es auch Toncho Tzolov mit 4,82 m im Weitsprung der M14. Zweite Plätze erreichte er zudem im Hochsprung und über 80 m Hürden. Am 11. und 12. Juni wird Tzolov ebenso wie seine Vereinskolleginnen Merle Frackowiak und Louisa Borsutzky bei den Landesmeisterschaften in Lingen gegen die niedersächsischen Spitzentalente antreten.

In die Siegerliste konnte sich weiterhin Nils Liebe (M13) eintragen: im Diskuswerfen mit 18,43 m. Im Kugelstoßen belegte er Platz 3 (7,41 m), ebenso wie Andrei Catalin Abrudan in der M15 mit 7,29 m. Im Speerwurf holte er mit 23,13 m Silber, als jeweils Dritter schaffte er es auch über die 100 m (13,13 sek) und die 800 m (2:28,07 min) aufs Podest.

Der MTV Schöningen war mit Zoe Heinsch (W15) und Jannes Deckert (M14) vertreten. Heinsch triumphierte im letzten Wettbewerb des Tages, dem 300-Meter-Lauf, in 44,73 sek und qualifizierte sich damit für die Landesmeisterschaften. Zuvor war sie über die 100 m (13,36 sek) und im Weitsprung (4,86 m) jeweils Zweite geworden.

Jannes Deckert lief erstmals die 300-Meter-Strecke und sicherte sich prompt mit 43,25 sek den Titel. Im 100-Meter-Vorlauf lief er mit 13,41 sek eine neue persönliche Bestzeit. Im Endlauf holte er in 13,56 sek Silber.

Die Liste der Bezirksmeister aus dem Kreis Helmstedt komplettierten Charlotte Kirchner (W12) vom TSV Lelm, die sowohl das Diskuswerfen (14,61 m) als auch das Speerwerfen (13,85 m) gewann, und Ellen Reinold vom SV Esbeck. Mit einer Weite von 7,88 m entschied sie das Kugelstoßen der W15 für sich. Der LAV Rümmer ging ebenfalls nicht leer aus. Leonie Schrader (14,45 m) gewann im Speerwurf der W13 Silber vor ihrer Vereinskameradin Nieke Berner.

