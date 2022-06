HF Helmstedt-Büddenstedt besiegen Plesse mit 37:31

Er trug gegen Plesse zum vorletzten Mal das HF-Trikot: Tim Bolecke zieht es in die Sachsen-Anhalt-Liga zum HSV Magdeburg.

Ein handballerischer Leckerbissen war es nicht mehr, doch immerhin: Im vorletzten, sportlich bedeutungslosen Oberliga-Heimspiel setzten sich die HF Helmstedt-Büddenstedt gegen die HSG Plesse-Hardenberg mit 37:31 (18:15) durch.

„Es war wahrlich nicht das Gelbe vom Ei“, konstatierte HF-Trainer Matthias Rudow. Auf beiden Teams lastete kein Druck mehr. Plesse war gesichert, die HF waren abgestiegen. Rudow ordnete das Geschehen auf dem Parkett in seiner gewohnt offenen Art ein: „Dass es ein Spiel Not gegen Elend war, würde ich zwar nicht sagen. Aber es war nicht weit davon entfernt.“

Lasche Zweikampfführung auf beiden Seiten

Der Blick auf die Statistik zeigt, dass es beide Mannschaften mit der Zweikampfführung nicht mehr all zu ernst nahmen. In 60 Minuten gab es auf jeder Seite jeweils eine Zeitstrafe sowie zwei gelbe Karten. Plesse erhielt vier Strafwürfe und verwandelte alle, während Marius Herda Helmstedts einzige Chance von der Siebenmeterlinie ausließ. Sei’s drum! Viel wichtiger, so Rudow: „Es hat sich keiner verletzt.“

HF Helmstedt-Büddenstadt spielen noch ein letztes Mal Oberliga

Einmal müssen die HF noch ran. Am Samstag, 11. Juni (19 Uhr), empfangen sie im letzten Punktspiel der Saison 2021/2022 den Lehrter SV. Mit welchem Personal die Helmstedter ihr letztes Oberliga-Spiel nach zehnjähriger Zugehörigkeit zur vierthöchsten Klasse angehen, ist völlig offen. „Die Hälfte der Mannschaft befindet sich am kommenden Wochenende auf Abschlussfahrt auf Mallorca“, erzählt Rudow. Diese Tour sei seit Oktober 2021 geplant und gebucht – ein Zeitpunkt, zu dem nicht abzusehen war, dass die Handball-Saison Corona-bedingt bis Mitte Juni verlängert werden muss.

Antreten werden die Helmstedter gegen Lehrte auf jeden Fall. „Mindestens sechs Feldspieler und einen Torhüter werden wir irgendwie aufbieten können“, sagt Rudow, der am 11. Juni an der Seitenlinie stehen wird. Den Balearen-Trip habe er sich frühzeitig abgeschminkt. „Ich war in meiner sportlichen Laufbahn oft genug auf Abschlussfahrten auf Mallorca.“ Seine Prioritäten seien inzwischen andere: „Ich habe drei Kinder. Die stehen ganz klar über einer Mallorca-Tour.“

HF: Klauß, Sauer – Düsterhöft 3, Wiebe 4, Kopp, Kolditz 3, Wanzek 1, Spelly, Bolecke 3, Herda 4, Müller, Vogel 10, Schülke 3, Schlüter 6.

