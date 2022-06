Der TSV Barmke steigt nach einem 4:0 in die Regionalliga auf

Niedersachsenmeister! Fußballerinnen und Betreuer des TSV Barmke feierten in Barsinghausen gemeinsam mit den Fans den Titelgewinn und den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga.

Es ist vollbracht! Die Fußballerinnen des TSV Barmke spielen in der kommenden Saison in der Regionalliga und damit in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Am Sitz des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen setzten sich die Barmkerinnen im entscheidenden Aufstiegsspiel der beiden Oberliga-Staffelsieger souverän mit 4:0 (3:0) gegen den SV TiMoNo durch.

Kulisse und die Stimmung im August-Wenzel-Stadion passten zum Anlass: Etwa 230 Fans begleiteten das TSV-Team zu dem Spiel, auf das es seit Jahren hingearbeitet und in dieser Saison von Beginn an gedrängt hat. Und auch im 21. Saisonspiel blieb Barmke ungeschlagen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Blau und Gelb des TSV Barmke dominiert auf der Tribüne und auf dem Feld

Die sangesfreudigen Anhänger in Gelb und Blau auf der Tribüne hatten schon vor dem Anpfiff visuell und akustisch die Oberhand gegenüber den immerhin rund 50 Fans der Spielgemeinschaft aus den ostfriesischen Dörfern Timmel, Moormerland und Nortmoor. Auf dem Platz dauerte es einige Minuten, bis auch dort Gelb und Blau dominierten, denn zunächst war den Barmkerinnen die Nervosität aufgrund der Bedeutung des Spiels doch noch etwas anzumerken.

TiMoNo, ein für Barmke völlig unbekannter Gegner, kam nach nur 50 Sekunden zum ersten Abschluss. Lea Siemens, eine der vielen ganz jungen Spielerinnen beim SV, wurde in halbrechter Position gut freigespielt, scheiterte mit ihrem Schuss aber an TSV-Keeperin Jana Burmeister. Das Team aus dem Landkreis Leer war weiter bemüht – es sollte aber für lange Zeit sein einziger gefährlicher Abschluss bleiben.

Martina Müller trifft früh vom Elfmeterpunkt und ebnet so der Sieg des TSV Barmke

Auf der Gegenseite köpfte Ramona Reichpietsch nach einer Flanke von Johanna Bartel noch knapp am Tor vorbei (3. Minute). Die zweite Offensivaktion des TSV brachte dann aber schon den Erfolg. Bei einem Schuss von Leonie Stenzel war eine Verteidigerin mit der Hand am Ball. Martina Müller schritt zur Tat und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 (5.).

Während der TSV nun von Minute zu Minute sicherer wurde und ruhiger am Ball agierte, zeigte sich immer deutlicher, dass dem Gegner die Mittel fehlten. Die Zahl der technischen Fehler war – zum Teil dem Barmker Druck geschuldet – hoch bei TiMoNo. Bei Kurzpässen fehlten oft Präzision und Schärfe. Lange Bälle wurden zum einzigen Angriffsmittel. Und auch die ließ der TSV kaum mehr zu. Denn meist stellte er die ballführende SV-Akteurin schon, bevor diese die Kugel überhaupt lang schlagen konnte. Allen voran die „Doppelsechs“ mit der überragenden Kapitänin Katharina Runge und Rebecca Spelly zeichnete sich hier aus.

Barmke fährt mit 3:0-Führung im zweiten Durchgang in den Sicherheitsmodus

So stieg der Ballbesitzanteil des TSV rapide an – und das schlug sich in weiteren Chancen nieder. Es dauerte aber bis zur 33. Minute, ehe Reichpietsch auf Vorlage von Müller auf 2:0 erhöhte. Als sieben Minute später Lina Peth den dritten Barmker Treffer erzielte, war die Vorentscheidung praktisch schon gefallen. Nach einer Freistoßflanke Runges wurde ein Kopfball von Nora Berger noch abgeblockt, Peth reagierte aber am schnellsten und traf zum Pausenstand.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs versuchte TiMoNo zwar noch einmal mitzuspielen. Doch mehr als einen Schuss aus spitzem Winkel, der das Tor verfehlte (49.), ließ der TSV nicht zu. Er selbst ging nun eher in den Verwaltungsmodus über. Sichere Pässe, ruhiger Spielaufbau, kurz: Spielkontrolle war Trainer Marcel Kirchhoff und seinen Barmkerinnen nun verständlicherweise wichtiger als ein Spektakel mit Risiko. Zumindest einen Treffer legten sie aber noch nach: Bartel flankte von links, Müller verlängerte per Kopf auf die in ihrem Rücken völlig blank stehende Reichpietsch, die alle Zeit der Welt hatte, um auf 4:0 zu stellen (75.).

Barmkes Berger und Reckewell bekommen Sonderapplaus bei ihren Auswechslungen

Damit wurde der emotionale Teil richtig eingeläutet. Kirchhoff ließ unter anderem Nora Berger und Thalia Reckewell, die beide die positive Entwicklung beim TSV von Anfang an mitgemacht hatten, mit ihren Auswechslungen einen verdienten Applaus und Sprechchöre der Fans zuteilwerden. Kurz darauf folgte der Abpfiff – und damit die Gewissheit: Der Fußballkreis Helmstedt hat ab Sommer erstmals einen Vertreter in der Regionalliga.

TSV: Burmeister – Berger (80. Kafka), Peth, Wohlfahrt, Reckewell (82. Schulze) – Runge, Spelly (67. A. Müller) – Reichpietsch, Stenzel (78. Pribyl), Bartel – M. Müller.

Tore: 1:0 M. Müller (5./Handelfmeter), 2:0 Reichpietsch (33.), 3:0 Peth (40.), 4:0 Reichpietsch (75.).

Barmkes Trainer Kirchhoff: Das alles ist der pure Wahnsinn

Es war ein bemerkenswertes und zugleich so bezeichnendes Bild für Marcel Kirchhoff: Gerade hatte seine Kapitänin Katharina Runge nach dem 4:0-Erfolg über den SV TiMoNo die Oberliga-Meistertrophäe in Empfang genommen und feierte und tanzte nun gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen und den Fans. Der Trainer des TSV Barmke wirkte derweil so, als würde er nach Ruhe suchen, um alles irgendwie zu verarbeiten. Er nahm seinen kleinen Sohn auf den Arm, ging ein paar Schritte, trat in den Hintergrund – dieser Moment sollte seinen Spielerinnen gehören.

„Sie haben es sich so verdient“, betonte Kirchhoff, dessen Augen vor Stolz sofort glasig wurden. „Ich bin ein Fan von harter Arbeit. Und ich bin ein Fan davon, dass sich harte Arbeit auszahlt. Genau das ist jetzt für die Mädels der Fall.“ Er erinnerte sich an 2017, als er das Traineramt bei den TSV-Frauen übernommen hatte. „Unser Slogan lautete: Ein Team, ein Weg, ein Ziel – damals noch im Abstiegskampf. In dieser Saison war das wieder unser Slogan, und genau wie 2017, haben wir heute unser Ziel erreicht. Nur, dass es dieses Mal nicht Klassenerhalt lautete“, sagte er und schob noch etwas ungläubig nach: „Wir sind in der Regionalliga.“

Doch nicht allein der Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft berühre ihn, sagte Kirchhoff und ließ seinen Blick schweifen. „Über Pfingsten fahren viele weg, ans Meer oder die Familie besuchen. Bei uns kommen fast 250 Leute aus Barmke mit nach Barsinghausen, um dieses Team zu unterstützen. Das alles ist doch der pure Wahnsinn.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de