Schunters A-Junioren machen den Landesliga-Aufstieg perfekt

Der Jubel bei den A-Jugend-Fußballern der JSG Schöningen und der JSG Schunter/Schapen nach dem letzten Spiel der Saison war riesig – und zwar aus unterschiedlichen Gründen…

Landesliga – Abstiegsrunde

SV Lengede – JSG Schöningen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Prinke (57.), 0:2 Ademeit (62.).

„Wir waren mit unseren Gedanken auch bei den anderen Spielen. Der Vorteil war aber, dass wir den Klassenerhalt in eigener Hand hatten“, berichtete JSG-Trainer Denis Kartal. Es musste allerdings ein Sieg her, und nach 45 Minuten ging es ohne Treffer in die Kabinen. „Wir hatten zur Halbzeit schon ein bisschen Bauchschmerzen, sind dann aber torhungrig aus der Kabine gekommen und haben diesen Hunger auch gestillt“, sagte Kartal. Innerhalb weniger Minuten sorgten Luke Prinke und Luca Ademeit für eine beruhigende Führung. „Wir haben kaum Torchancen zugelassen und hochverdient gewonnen.“

Bezirksliga

BSC Acosta II – JSG Schunter/Schapen 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Thieleke (37.), 1:1 Kolodin (44.), 1:2, 1:3 Rosburg (45.+2, 47.), 2:3 Kadiri (88.).

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die sich mit spielstarken Akteuren aus ihrer B-Jugend verstärkt hatten. „In der ersten Halbzeit hat Acosta viel Druck gemacht“, gab JSG-Trainer Andreas Thiele zu. Die Hausherren gingen in Führung, Schunter/Schapen fand nach einer Umstellung aber besser in die Partie – und drehte diese noch vor der Pause.

„Wir haben uns dann vorgenommen, in Halbzeit 2 direkt Gas zu geben und das dritte Tor zu schießen“, sagte Thiele. Marc Rosburg stellte nach nicht einmal 120 Sekunden auf 3:1. „Damit war Acosta der Zahn gezogen“, freute sich Thiele. Die Meisterschaft war seiner Elf nicht mehr zu nehmen. „Der Jubel war groß, die Jungs waren durch die Hitze aber auch fertig.“

