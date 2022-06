Im vergangenen Jahr fand der Tag des Mädchenfußballs im Kreis Helmstedt in Barmke statt. Dieses Mal richtet der TVB Schöningen den Aktionstag im Rahmen seiner Sportwoche aus.

Schöningen. Sowohl am kommenden als auch am darauffolgenden Wochenende ist beim TVB Schöningen für Abwechselung gesorgt. Los geht’s am Freitag.