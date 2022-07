FSV Schöningen vor Pflichtspielstart im eigenen Stadion

Nach der gelungenen Generalprobe gegen Regionalligist Halberstadt (in Rot) steht für Johannes Lutz (re.) und die FSV Schöningen am Samstag das erste Pflichtspiel der neuen Saison an.

„Ja, wir haben eine wirklich gute Vorbereitung gespielt. Aber, und das habe ich der Mannschaft nach dem Halberstadt-Spiel auch noch mal gesagt, gewonnen haben wir noch nichts. Wir haben weder etwas in der Hand noch Punkte auf dem Konto.“ Bastian Breves, der Trainer des Oberliga-Aufsteigers FSV Schöningen, schärft vor dem ersten Pflichtspiel noch einmal die Sinne seiner Fußballer. Nur drei Tage nach dem gelungenen letzten Härtetest, dem 2:0-Erfolg über den Regionalligisten VfB Germania Halberstadt, empfangen die Schöninger die FT Braunschweig zur Qualifikationsrunden-Partie im NFV-Pokal.

Breves’ Fokus liegt auf der Oberliga

Am Mittwochabend freute sich Breves über den vor allem defensiv wirklich starken Auftritt seiner Mannschaft. „Wie die Löwen“ hätten seine Spieler im letzten Drittel des Feldes verteidigt, lobte der FSV-Coach. Gegen einen Regionalligisten kaum klare Torchancen zuzulassen und zu null zu spielen, sei keine Selbstverständlichkeit gewesen. Aber: Die Ergebnisse, die zählen, kommen erst jetzt. Wobei Breves klarstellt: „Mein Fokus liegt definitiv auf den Liga-Spielen.“

Da ist der Auftaktgegner eine Woche später allerdings der gleiche wie an diesem Samstag (18 Uhr) im Pokal. Dass die Kontrahenten eine Woche, bevor es gegeneinander erstmals um Punkte geht, im Pokalduell Erkenntnisse über den jeweils anderen einholen können, sei eine etwas unglückliche Konstellation.

Goalgetter Amin fehlt Schöningen länger

Auch deshalb lässt Breves offen, ob es „womöglich die eine oder andere Überraschung in der Aufstellung geben könnte“. Gegen Halberstadt hatte der Coach noch einmal einiges ausprobiert, beispielsweise Sergej Evljuskin als Innenverteidiger aufgeboten und Nathan Wahlig erst in defensiver, dann in offensiverer Rolle im Mittelfeld eingesetzt.

Feststeht inzwischen, dass die FSV längere Zeit ohne Torjäger Pe­trus Amin auskommen muss. Er hat sich vor rund zwei Wochen einen Meniskusriss zugezogen und wird für mehrere Monate ausfallen. Am Mittwoch durften in Halbzeit 1 Dominik Elsner und nach der Pause Martin Sening als Spitze ran. Kurzzeitig wechselte Sening dann auch noch mal mit Gianluca Evers die Positionen. Optionen hat Breves also, wenngleich klar ist, dass der Ausfall Amins, der mit 28 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg der FSV hatte, schwer wiegt.

Die Vorbereitung der FSV ist kurz

Zwischen den guten Testspielergebnissen und positiven Nachrichten über Neuzugänge war dies die wohl bitterste Nachricht während der ungewöhnlichen Vorbereitungsphase. „Ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft nur drei Wochen Vorbereitungszeit hatte. Dadurch fehlt es uns im Moment noch etwas an der Grundlagenausdauer und bei einigen taktischen Elementen“, erklärt Breves. An Letzteren werde er mit seiner Mannschaft in der kommenden Woche noch arbeiten, kündigt Schöningens Coach an.

Und da für ihn das schmale Zeitfenster zwischen den Saisons kaum ausgereicht hat, um seine Mannschaft richtig kennenzulernen und ihr seine Vorstellungen zu vermitteln, überrascht es nicht, dass ein intensives Auseinandersetzen mit dem Pokal-Gegner bis dato noch nicht die höchste Priorität genossen hat. Er kenne die FT aber noch aus seiner Zeit beim Oberligisten VfV Borussia Hildesheim. „Es sind auch jetzt noch etliche Spieler von damals dabei. Ich werde mir aber auf jeden Fall noch eine Video-Analyse gönnen“, betont Breves.

Der NFV-Pokal der Amateure

Qualifikationsrunde

Germania Egestorf-Langreder – SV Arminia Hannover Sa., 17 Uhr

SV Ippensen – Lüneburger SK Hansa Sa., 17 Uhr

FSV Schöningen – FT Braunschweig Sa., 18 Uhr

Lupo Martini Wolfsburg – MTV Eintracht Celle So., 15 Uhr

SV Bevern – SV BE Steimbke So., 15 Uhr

VfL Oldenburg – SV Ahlerstedt/Ottendorf So., 15 Uhr

Freilose: MTV Gifhorn, SC Rot-Weiß Volkmarode, SV Ramlingen/Ehlershausen, HSC Hannover, TSV Pattensen

Achtelfinale (9. bis 11. August)

SC Rot-Weiß Volkmarode – TSV Pattensen

Sieger FSV Schöningen/FT Braunschweig – HSC Hannover

Sieger Lupo Martini/Celle – Sieger Egestorf-L./Arm. Hannover

MTV Gifhorn – SV Ramlingen/Ehlershausen

Sieger Ippensen/LSK Hansa – SC Blau-Weiß 94 Papenburg

Rotenburger SV – Sieger VfL Oldenburg/Ahlerstedt/Ottendorf

Sieger Benern/Steimbke – SC Spelle-Venhaus

Heeslinger SC – TuS Bersenbrück

