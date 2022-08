FC Heeseberg will im Pokal die Form für die Liga finden

Michael Grahe und der FC Heeseberg treten in der ersten Bezirkspokal-Runde beim 1. FC Wolfsburg an.

Fürs erste Pflichtspiel der Saison geht’s für den FC Heeseberg auf Reisen: Der Fußball-Bezirksligist ist in der ersten Runde des Bezirkspokals am Sonntag (15 Uhr) beim 1. FC Wolfsburg zu Gast.

Beide Teams verloren zuletzt gegen Kreisligisten

Ob beide Teams bereit sind für den Pflichtspielauftakt, erscheint zumindest im Hinblick auf die Testspielergebnisse des vergangenen Wochenendes fraglich. Die Wolfsburger aus der Bezirksliga-Staffel 1 verloren gegen den TSV Ehmen (Kreisliga) mit 2:3, Heeseberg musste sich dem Braunschweiger MTV (Kreisliga) mit 1:3 geschlagen geben.

„Wir haben am Samstag verdient verloren, weil wir unsere Chancen nicht genutzt und spielerisch auch keine gute Leistung gezeigt haben“, begründet FCH-Trainer Michael Grahe. „Das Pokalspiel am Sonntag ist nichts weiter als ein willkommener Test vor dem Ligastart eine Woche später“, ordnet Grahe nüchtern ein.

FC Heeseberg will vor allem zum Punktspielstart in Topform sein

Gleichwohl fahre man nach Wolfsburg, um die Partie zu gewinnen. Ein Ausscheiden wäre wiederum auch nicht so tragisch. „Wichtig ist, dass die Mannschaft zum Punktspielstart wieder in Form ist“, betont Heesebergs Coach, der den Fokus in der jüngeren Vergangenheit vor allem auf die körperliche Fitness gelegt habe.

Einen Schritt in Richtung Punktspielform soll seine Mannschaft auch am Sonntag gehen – zumal sich die personelle Lage spürbar entspannt hat. „Ich werde alle fünf Wechselmöglichkeiten nutzen“, kündigt Grahe an. Und wenn am Ende für die Gäste ein Sieg herausspringt, hätte er mit Sicherheit nichts dagegen…

hjt

