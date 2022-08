Helmstedter Bezirksliga-Duo vor harten Aufgaben

Den haushohen Favoriten Vorsfelde zumindest ärgern, das wollen Chris Schittko (in Schwarz) und der HSV am Sonntag.

Einen amtierenden und einen Landesligisten der vergangenen Saison haben die beiden Helmstedter Bezirksligisten SV Lauingen Bornum und FC Türk Gücü Helmstedt für die Auftaktrunde des Fußball-Bezirkspokals zugelost bekommen. Für beide also keine einfache Aufgabe. Die Ambitionen gehen bei der SV und dem FC aber deutlich auseinander.

SV Launingen Bornum hat ein „echtes Brett vor der Brust“

SV Lauingen Bornum – SSV Kästorf (So., 15 Uhr). Die Gastgeber mussten der „etwas spezielleren Vorbereitungsphase“, wie es Trainer Marcel Schoolmann formuliert, ein wenig Tribut zollen. Urlauber und Erkrankte hatten zur Folge, dass die SV „meist nur zwölf Spieler beim Training hatte. Und wer zehn Tage ausfiel, hat ja praktisch schon die Hälfte der Vorbereitung verpasst, weil sie dieses Mal so kurz war“, gibt der SV-Coach zu bedenken.

Weil auch die Möglichkeiten für Testspiele rar waren – die Lauinger sammelten lediglich gegen den WSV Wendschott (1:1) sowie in den beiden jeweils 45-minütigen Vorrundenspielen beim Super-Cup Spielpraxis ­–, „sehe ich das Pokalspiel noch als guten Test. Unsere Vorbereitung ist aber darauf ausgelegt gewesen, dass wir bis zum Liga-Start gegen den TSV Sickte am 7. August so gut es geht da sind“, erklärt Schoolmann.

Seine Schützlinge seien nun aber entsprechend „heiß auf Spiele, obwohl wir wissen, dass wir mit Kästorf ein echtes Brett vor der Brust haben“. Der SSV ist seit Jahren in der Spitzengruppe der Landesliga etabliert. Aufgrund des aktuellen Leistungsstandes könne man nicht tönen, „dass es eine Herkules-Aufgabe für den SSV werden wird, bei uns zu bestehen. Bestmöglich verkaufen wollen wir uns auf eigenem Platz natürlich trotzdem“, ordnet der „LaBo“-Coach ein.

FC Türk Gücü Helmstedt will im Pokal weit kommen

FC Türk Gücü Helmstedt – SV GW Calberlah (So., 15 Uhr). Hinter den Helmstedtern liegen anstrengende, aber überaus erfolgreiche Wochen, in denen sie unter anderem den Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig besiegten und den Helmstedter Super-Cup gewannen. Zum Abschluss der Vorbereitung absolviert der FC auf der heimischen Anlage an der Kantstraße ein dreitägiges Trainingslager, ehe es am Sonntag gegen den Landesliga-Absteiger Calberlah geht.

„Für uns zählt der Pokal nicht etwa als ein Testspiel, wir nehmen ihn ernst und wollen so weit wie möglich kommen“, stellt Türk Gücüs Trainer Fatih Özmezarci klar. Es sei immer schön, gegen Bezirksligisten aus anderen Staffeln zu spielen. „Ich erwarte ein hart umkämpftes Duell. Wir müssen zu 100 Prozent bei der Sache sein, wollen das Spiel selber lenken und die Bälle schnell erobern. In den Testspielen haben wir das gut umgesetzt.“

Dem FC winkt ein Freilos in der zweiten Runde

Sollte der FC gegen Calberlah gewinnen, erhält er in der nächsten Runde ein Freilos. „Das würde uns auch gut passen, weil uns durch die Urlaubszeit viele Spieler nicht zur Verfügung stehen“, erklärt Özmezarci. „In den nächsten Runden wollen wir Spieler einsetzen, die in der Liga vielleicht nicht ganz so viel zum Zug kommen, damit jeder auf seine Spielzeit kommt.“

Partien im Fußball-Bezirkspokal im Überblick

1. Runde



Gruppe Nord (Gifhorn/GF, Wolfsburg/WOB, Helmstedt/HE)

Sonntag, 31. Juli

TuS Müden-Dieckhorst (1. KK GF) – VfR Wilsche-Neub. (BL) 15.00 Uhr

Helmstedter SV (KL HE) – SSV Vorsfelde (LL) 15.00 Uhr

TSG Mörse (BL) – SV Groß Oesingen (BL) 15.00 Uhr

SV Lauingen Bornum (BL) – SSV Kästorf (LL) 15.00 Uhr

FC Türk Gücü Helmstedt (BL) – SV GW Calberlah (BL) 15.00 Uhr

SV Reislingen/Neuhaus (BL) – VfL Wahrenholz (LL) 15.00 Uhr

1. FC Wolfsburg (BL) – FC Heeseberg (BL) 15.00 Uhr

FSV Adenbüttel Rethen (BL) – TSV Hillerse (BL) 15.00 Uhr

FC Schunter (BL) – FC Brome (BL) 15.00 Uhr

MTV Isenbüttel (BL) – SV Barnstorf (BL) 15.00 Uhr

WSV Wendschott (BL) – SV Gifhorn (BL) 15.00 Uhr

Mittwoch, 10. August

TSV Ehmen (KL WOB) – TSV Hehlingen (BL) 18.30 Uhr

Freilos: VfB Fallersleben (BL)

2. Runde (Mittwoch, 10. August)

Gruppe Nord

Spiel 47: Sieger Wendschott/SV Gifhorn – VfB Fallersleben

Spiel 48: Sieger Müden-D./Wilsche-N. – Sieger Isenbüttel/Barnstorf

Spiel 49: Sieger Schunter/Brome – Sieger Ehmen/Hehlingen

Spiel 50: Sieger Helmst. SV/Vorsfelde – Sieger Adenbüttel R./Hillerse

Spiel 51: Sieger 1. FC WOB/Heeseberg – Sieger Mörse/Groß Oesingen

Spiel 52: Sieger Lauingen B./Kästorf – Sieger Reislingen/Wahrenholz

Freilos: Sieger Türk Gücü Helmstedt/SV GW Calberlah

