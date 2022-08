Türk Gücüs Plan: Emotionen kontrollieren, Vollgas geben!

Helmstedt. Nach dem Kantersieg zum Start bekommen es die Helmstedter nun am Sonntag (11 Uhr) mit dem „unangenehmen“ FC Wenden zu tun.

8:0! Mit einem dicken Ausrufezeichen sind die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt in der Staffel 2 in die neue Saison gestartet. „Das Spiel gegen die Freien Turner ist abgehakt“, sagt Coach Fatih Özmezarci vor der Auswärtspartie beim FC Wenden, die am Sonntag bereits um 11 Uhr angepfiffen wird.

Helmstedter Trainerteam nimmt den Gegner unter die Lupe

Nein, auf die Euphoriebremse hätte er nach dem Kantersieg nicht treten müssen, bekräftigt der 46-Jährige. „Die Jungs wissen das einzuordnen“, betont Özmezarci, dessen Schützlinge am Dienstag im Training fokussiert bei der Sache waren. „Wir haben Vollgas trainiert, viel am Umschaltspiel gearbeitet“, verdeutlicht er.

Mit ihrem „Vollgas-Fußball“, so der Coach, wollen die Helmstedter nun auch die zweite Aufgabe in dieser Saison lösen. Auch wenn diese alles andere als einfach wird. „Das ist ein unangenehmer Gegner – das wird keine leichte Aufgabe“, sagt Özmezarci, der den Kontrahenten – gemeinsam mit Co-Trainer Kubilay Kaan Kaptan – am Mittwochabend im Bezirkspokal bei der 2:5-Niederlage gegen Landesligist TSC Vahdet Braunschweig unter die Lupe nahm. „Es waren viele Nickligkeiten im Spiel, darauf werden wir uns einstellen müssen. Wir müssen unsere Emotionen kontrollieren, konzentriert unser Spiel durchziehen“, weiß Türk Gücüs Trainer.

Die frühe Anstoßzeit hat ihre Vorteile…

„Wenden hat schon ein paar gute Spieler drin, auf die wir in der Defensive aufpassen müssen“, unterstreicht Özmezarci, der einen offensiv ausgerichteten FC sah. „Es ist schon eine Mannschaft, die mitspielt.“ Und das „auf einer super Anlage, auf einem schönen großen Platz“, auf den sich sein Team freuen kann. Auch die ungewohnt frühe Anstoßzeit gefällt den Gästen. „Ich bin froh, dass wir schon um 11 Uhr spielen – bei den Wettervorhersagen“, sagt er mit Blick auf Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. „Und außerdem hat man so noch was vom Sonntag – und kann sich ja noch andere Spiele angucken.“

Sicher ist: Zumindest auf einer Position muss Özmezarci seine Startelf im Vergleich zum 8:0-Sieg umbauen – und zwar im defensiven Mittelfeld. Denn Kapitän Arne Ruff hat sich in den Urlaub verabschiedet und wird deshalb ebenso nicht dabei sein wie Mikail Ilica. „Sonst sieht es aber sehr gut aus. Volkan Öztürk hat wieder mittrainiert. Und mit Mehmet-Ali Tozlu und Adrian Goransch kehren zwei Spieler aus dem Urlaub zurück“, so Özmezarci.

