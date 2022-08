TSV Süpplingenburg mit großem Umbruch nach Abstieg

Auf den Abstieg folgt der große Umbruch: Die Fußballer des TSV Süpplingenburg mussten als Letzter der Abstiegsrunde in der Fußball-Kreisliga den Gang in die 1. Kreisklasse antreten. Zahlreiche Spieler gehen diesen Weg beim TSV allerdings nicht mit und wechselten den Verein, der Kader für die bevorstehende Spielzeit ist deutlich geschrumpft.

Als Absteiger aus der Kreisliga wird bei vielen Mannschaften der direkte Wiederaufstieg als Ziel ausgerufen, ganz anders in Süpplingenburg. „Wir haben keine großen Ambitionen“, stellt Julian Reimann, der weiterhin das Traineramt bekleidet, klar. „Wir gehen tiefenentspannt in die Saison, peilen einen Mittelfeldplatz an. Wir wollen nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In gut zwei Wochen startet der TSV mit einem Gastspiel beim FC Türk Gücü Helmstedt II in die Saison, bis dahin wird in der Vorbereitung fleißig geschwitzt. „Bei uns läuft die Vorbereitung so, wie man es bei einem Team auf Kreisebene erwartet“, meint Reimann. „Mal haben wir eine gute Trainingsbeteiligung und mal nicht.“

Neben den zahlreichen Abgängen hat Süpplingenburg allerdings auch einige Neuzugänge zu vermelden. Burak Demirtas (FC Türk Gücü Helmstedt II), Gabriel Kerker(SV Emmerstedt) und Sven Blankenburg (1. FC Oebisfelde) wechselten zum TSV. Außerdem zählen mit Fabian Günther und Erol Leue zwei neue Spieler zum Kader, die zuvor noch nicht in Vereinen gespielt haben.

wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de