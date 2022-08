Ehmen gegen Schunter – Duell der Kreispokalsieger

Lehre. Die Gäste um Trainer Julien Wossmann haben kein einfaches Spiel vor sich, peilen aber den Einzug in die dritte Runde an – dort wartet Heeseberg.

Nach fast zehn Monaten verlor der Fußball-Bezirksligist FC Schunter mal wieder ein Ligaspiel. Bei der FSV Adenbüttel Rethen (1:2) spielte der Aufsteiger weit unter seinen Möglichkeiten und ging zurecht als Verlierer vom Feld. „Nun erwarte ich eine Reaktion von meiner Mannschaft“, erklärt FC-Coach Julien Wossmann vor dem Bezirkspokalspiel beim Wolfsburger Kreispokalsieger TSV Ehmen am Mittwochabend (18.30 Uhr).

Wossmann macht keinen Hehl daraus, dass er mit der Leistung seiner Jungs am vergangenen Sonntag alles andere als einverstanden war. „Sie wissen, dass ich wegen unseres Spiels sehr enttäuscht war. Mal schauen, wie wir diesen Rückschlag wegstecken.“

Der Pokal genießt beim FC Schunter einen großen Stellenwert

Obwohl die Hausherren in der Kreisliga spielen, geht Wossmann nicht von einem einfachen Los aus. „Ich habe Ehmen in der letzten Saison öfter gesehen. Es ist eine wirklich gute und schwierig zu bespielende Mannschaft. Meiner Meinung nach gehört das Team in die Bezirksliga.“ Dass der Kreisligist über genügend Qualität verfügt, bekam in der ersten Pokalrunde bereits Schunters Staffelkonkurrent TSV Hehlingen zu spüren. Mit 5:1 fegte Ehmen das klassenhöhere Team vom Feld. Die Wossmann-Elf sollte also gewarnt sein.

Während einige Mannschaften dem Pokal nichts abgewinnen können, genießt er beim FC – dem aktuellen Kreispokalsieger Helmstedts – einen ganz anderen Stellenwert. „Wir spielen gerne im Pokal. Unser Ziel ist es, so weit wie möglich zu kommen“, erklärt Schunters Trainer. „Wir verfügen über einen großen Kader, im Pokal haben wir die Möglichkeit, auch mal durchzuwechseln und allen Spielpraxis zu geben.“

Sollte der FC den TSV Ehmen schlagen, wartet in der dritten Pokalrunde ein Helmstedter Team. Schunter würde dann am nächsten Mittwoch beim FC Heeseberg gastieren.

