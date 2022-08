Coach Grahe lässt den FC Heeseberg von der Leine

Endlich darf auch der FC Heeseberg ins Spielgeschehen eingreifen: In den ersten beiden Wochen war der Fußball-Bezirksligist aus der Staffel 2 zum Zuschauen verdammt, an diesem Sonntag steht nun die erste Partie der neuen Saison an. Ab 15 Uhr ist die Elf von Coach Michael Grahe zu Gast beim SC RW Volkmarode.

Zusätzliche Motivation scheinen die Heeseberger nicht zu benötigen. „Die Jungs sind heiß, sie wollen endlich loslegen“, erklärt Grahe. Mit den Rot-Weißen aus Volkmarode haben die Heeseberger direkt einen dicken Brocken vor der Brust. „Der SC hat eine dynamische Mannschaft mit einem neuen Trainer. Sean Krebs ist dafür bekannt, gut mit jungen Mannschaften zusammenzuarbeiten.“ Der Saisonstart der Hausherren war auf jeden Fall vielversprechend. Zwei Spiele, sechs Punkte und 9:0 Tore sprechen für sich.

Man darf gespannt sein, ob Heeseberg sich trotz fehlender Wettkampfpraxis direkt von seiner besten Seite präsentieren wird. „Wir sind noch nicht ganz bei 100 Prozent. Aber wir sind kurz davor. Im Training unter der Woche war richtig Feuer drin“, berichtet Grahe. „Ich denke, dass wir mit Volkmarode mithalten können.“

Personell sieht es beim FC mittlerweile wieder deutlich besser aus. Im Laufe der Vorbereitung hatte Heeseberg mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen, „am Sonntag werden lediglich zwei oder drei Mann fehlen“, erklärt Grahe – der den Ligastart kaum abwarten kann.

