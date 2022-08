Joker Evers lässt Schöningen jubeln

Da sind sie, die ersten drei Oberliga-Punkte für die FSV Schöningen. In einem turbulenten und sehr unterhaltsamen Spiel setzten sich FSV-Fußballer vor heimischen Publikum gegen den SC Spelle-Venhaus mit 4:3 (2:3) durch. Es ist der erste Sieg für den Aufsteiger aus Schöningen.

Turbulente Anfangsphase

Von Anfang an war es ein mitreißendes Fußballspiel. Allerdings musste Schöningen zunächst einen Rückstand verkraften. Torben Stegemann traf in der 5. Minute zur Führung für die Gäste. Doch davon ließ sich Schöningen nicht sonderlich schocken. Schon fünf Minuten später stand es nämlich 2:1 für das Team von FSV-Coach Bastian Breves. Erst hatte Lennert Hoffie in der 7. Minute den Ausgleich erzielt, dann hatte Daniel Reiche zum 2:1 getroffen (10.). Die Partie war wieder gedreht und es kehrte ein wenig Ruhe ein.

Doch vor der Pause musste Schöningen sich noch zwei kalte Duschen gefallen lassen. Artem Popov (34.) und Torjäger Felix Schmiederer (40.) brachten die Gäste wieder in Front. Mit 2:3 ging es dann auch in die Kabine. Breves haderte: „Das waren drei Torschüsse von Spelle.“ Viel mehr kam nicht von den Gästen.

„Ein Sieg des Willens“

Nach dem Seitenwechsel drückte Schöningen auf den Ausgleich. In Minute 60 war es dann so weit. Wieder war Lennert Hoffie zur Stelle. Die FSV wollte mehr, wollte unbedingt den ersten Oberliga-Sieg einfahren. In der 72. Minute wechselte Breves den Sieg quasi ein, denn Joker Gianluca Evers traf acht Minuten nach seiner Einwechslung zum viel umjubelten 4:3 und somit zum Sieg (80.).

Die Erleichterung war groß im Lager der Schöninger. „Das war ein Sieg des Willens“, kommentierte Breves, der die mentale Stärke seiner Jungs lobte. Der frühe Rückstand hätte manchen Mannschaften in der Situation „das Genick gebrochen“. Und auch der erneute Rückstand vor der Pause ist für den Kopf eine Herausforderung. Doch als Breves in der Pause in die Kabine kam, „waren wir uns sicher, dass wir das noch drehen“. Es ist auch ein kleiner Verdienst der Führungsspieler wie Daniel Reiche oder Jan Ademeit, die in der Kabine das Wort ergriffen hatten und „dann auch die richtige Worte finden“.

Schöningen belohnt sich endlich

Nun ist die FSV also richtig in der Oberliga angekommen. Spielerisch waren sie das ohnehin schon. „Wir waren auch schon gegen Freie Turner die klar bessere Mannschaft.“ Trotzdem stand Schöningen danach mit leeren Händen da. Gegen Spelle belohnte sich das Team von Breves aber für ihre gute Leistung.

Mit einem Sieg gegen den SC hatte Breves nicht unbedingt gerechnet. „Die Speller gehören zu den Spitzenteams in der Liga, haben eine riesige Offensiv-Qualität. Wir wussten aber auch, dass sie in der Defensive Probleme haben.“ Das habe sich dann auch bestätigt. Schöningen spielte auch der Heimvorteil in die Karten. Nicht aber nur wegen der eigenen Fans im Elm-Stadion, sondern auch wegen der weiten Anreise des Gegners. Breves: „Die Auswärtsfahrten von drei, vier Stunden steckst du nicht einfach so weg. Das ist ganz sicher ein Faktor.“

FSV Schöningen: Edelmann – Behling, Ademeit, Hoffie (90. Münch), Elsner (61. Lutz), Evljuskin, Bremer (90.+2 Caringi), Göbel, Wahlig (61. Winter), Reiche, Sening (72. Evers).

Tore: 0:1 Stegemann (5.), 1:1 Hoffie (7.), 2:1 Reiche (10.), 2:2 Popov (34.), 2:3 Schmiederer (40.), 3:3 Hoffie (60.), 4:3 Evers (80.).

