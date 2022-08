Volles Fußballprogramm beim SV Glentorf

Glentorf. Von Dienstag bis Sonntag findet die Sportwoche statt. Der vermeintliche Höhepunkt steht am Freitag mit dem ersten Kreisliga-Spiel Sunderns an.

Höhepunkt der Glentorfer Sportwoche: Die erste Mannschaft der SG Sundern (rechts Darius Gabriel) eröffnet am Freitagabend gegen Vizemeister FSV Schöningen II die neue Kreisliga-Saison.

Die Sportwoche des SV Glentorf startet heute – und im Mittelpunkt stehen wie gewohnt „König Fußball“ und die Geselligkeit. Noch bis Sonntag wartet der Verein, der natürlich an allen Tagen für das leibliche Wohl seiner Besucher sorgt, mit einer Vielzahl an Fußballspielen und -turnieren auf. Sportlicher Höhepunkt dürfte das erste Kreisliga-Punktspiel der SG Sundern am Freitagabend werden.

Das Programm im Überblick

Dienstag, 23. August

Ab 17.30 Uhr: Kreisklassenturnier, SG Sundern II – TuS Beienrode (17.30 Uhr), FSG Neindorf/Almke II – SG Sundern II (18.30 Uhr), TuS Beienrode – FSG Neindorf/Almke II (19.30 Uhr)

Mittwoch, 24. August

Kreisligaturnier, SG Sundern – TSV Heiligendorf (17.30 Uhr), JSG Schöningen A-Jugend – SG Sundern (18.30 Uhr); TSV Heiligendorf – JSG Schöningen A-Jugend (19.30 Uhr)

Donnerstag, 25. August

18.30 Uhr: Testspiel Frauen, SG Elm-Sundern – SG Wenden/Kralenriede

Freitag, 26. August

18 Uhr: Kreisliga Männer, 1. Punktspiel: SG Sundern – FSV Schöningen II

Samstag, 27. August

13 Uhr: Testspiel B-Jugend, JSG Königslutter – VfB Fallersleben; 16 Uhr: Altherrenturnier

Sonntag, 28. August

13 bis 15 Uhr: Fahrradtour; 15 Uhr: 3. Kreisklasse Männer, 1. Punktspiel: SG Sundern II – FC Heeseberg III.

