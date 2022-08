4:0! Türk Gücü Helmstedt kommt locker weiter

Souveräner Auftritt: Rückkehrer Mehmet-Ali Tozlu (rechts) und der FC Türk Gücü Helmstedt setzten sich mit 4:0 in Fallersleben durch.

„Heute meckert der Trainer mal nicht“, sagte Fatih Özmezarci schmunzelnd im Mannschaftskreis des FC Türk Gücü Helmstedt – und bekam spontanen Applaus von seinen gut gelaunten Schützlingen. Kein Wunder, schließlich hatten diese allen Grund zur Freude: Mit einem souveränen 4:0 (2:0)-Erfolg beim VfB Fallersleben zogen die Bezirksliga-Fußballer von der Kantstraße in die vierte Runde des Bezirkspokals ein.

Erst verzieht Ilyas Bircan, dann trifft er

Die Gäste aus Helmstedt waren von Beginn an gut im Spiel, hatten eindeutig mehr vom Geschehen. Neuzugang Adrian Goransch, der wie geplant als Innenverteidiger Daniel Pflüger vertrat (beruflich verhindert), bediente Ilyas Bircan (11.), der knapp verzog. Elf Minuten später machte es die einzige Sturmspitze des FC dann besser: Der gerade erst für den Verletzten Frederic Krecklow eingewechselte Onur Can Ada legte am Strafraum zurück, Bircan zog flach ab – und traf zum 1:0.

Und Ada war es auch, der Tor Nummer 2 vor der Pause mustergültig vorbereitete. Er tankte sich auf links durch, nahm den Kopf hoch und spielte klug quer auf Semih Kurtoglu, der am zweiten Pfosten frei stand und mühelos zum 2:0 (31.) einschob. Erst danach trat Fallersleben offensiv auch in Erscheinung: Fabian Bauer (37.) traf von halbrechts nur das Außennetz, einen Schuss von Oliver Mundry (44.) lenkte FC-Keeper Paul Probodziak noch an die Latte.

Ilyas Bircan erwischt die Gäste mit seinem zweiten Treffer eiskalt

Der VfB-Schwung ebbte aber mit dem Pausenpfiff ab – und nur acht Minuten nach Wiederanpfiff wurden die Fallersleber gleich kalt erwischt: Bircan spritzte in einen zu kurzen Rückpass von Lion Krizak, umkurvte Torwart Niklas Kloth und schob zum 3:0 ein. Und Bircan war es auch, der nach ähnlichem Muster den Schlusspunkt (73.) setzte, als er einen Abwehrschnitzer eiskalt ausnutzte. „Ich kann heute nur zufrieden sein. Zumal wir auch zu null gespielt haben“, sagte Özmezarci und durfte sich zugleich auf den kommenden Pokalgegner freuen: Am 7. September kommt Landesliga-Topteam SSV Vorsfelde.

Tore: 0:1, 0:3, 0:4 Bircan (22., 53., 73.), 0:2 Kurtoglu (31.).

