FSV Schöningen II dominiert im Eröffnungsspiel

Der Regen zog am Freitagabend weitestgehend an Glentorf vorbei, so konnte die Auftaktpartie der Kreisliga-Spielzeit zwischen den Fußballern der SG Sundern und der FSV Schöningen II ohne Störung über die Bühne gehen. Die Gäste wurden dabei ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich nach einer starken ersten Halbzeit mit 3:0 (3:0) durch.

Beide Teams hatten sich erst am Sonntag zuvor im A-Kreispokal gegenübergestanden – die SG unterlag mit 1:3. Dieses Mal wollte ihr Trainer Fabian Döhrmann den Vizemeister der Vorsaison überraschen. „Wir wollten am Anfang gleich ein paar Nadelstiche mehr setzen. Der Plan ist leider nicht aufgegangen“, räumte Sunderns Trainer ein. In Minute 7 gelangte die FSV hinter die noch ungeordnete SG-Defensive, die folgende Flanke köpfte Gianluca Quast wuchtig in den linken Giebel. Zwei Minuten später erhöhte Yannic Cullmann mit einem satten Distanzschuss unter die Latte auf 2:0 für die Gäste.

Schöningen blieb am Drücker, Sundern kämpfte, kam aber nur selten zu Entlastungsmomenten. Einen Kopfball konnte die SG noch auf der Linie klären (24.), kurz darauf bediente Pascal Lenz aber Jens-Olaf Rick, der nur noch einschieben musste (31.). Mit einer starken Fußabwehr verhinderte der vom FC Schunter II gekommene Jan-Philipp Sippl im SG-Tor gegen Martinowski einen höheren Rückstand.

Schöningens Coach Christopher Peine zeigte sich „mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Da waren wir sehr zielstrebig. Nach der Pause haben wir dann den Zug über außen etwas vermissen lassen.“ Die besten Gelegenheiten konnten Olaf Glatz, Martinowski und Luca Ademeit nicht nutzen. Sundern ließ sich zwar zu keinem Zeitpunkt hängen, „wirklich klare Chancen konnten wir uns aber auch nicht herausspielen. Das Ergebnis geht in Ordnung, das ist aber auch nicht der Gegner, an dem wir uns messen lassen müssen“, sagte Döhrmann.

jse

