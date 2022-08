Premiere geglückt! TSV Barmke gewinnt in Burg Gretesch

Es war ein hartes Stück Arbeit, am Ende fuhren die Fußballerinnen des TSV Barmke im ersten Regionalliga-Spiel der Vereinsgeschichte aber gleich mal einen „Auswärts-Dreier“ ein. Am Sonntag setzten sie sich bei der TSG Burg Gretesch, Achter der vergangenen Saison, mit 3:1 (2:0) durch. „Die ersten drei Punkte gegen den Abstieg sind im Sack“, freute sich Barmkes Coach Marcel Kirchhoff.

Keine Anfangsnervosität beim TSV Barmke sichtbar

Er war stolz darauf, wie seine Mannschaft mit der ersten Aufgabe in Liga 3 umgegangen war. Von einer Anfangsnervosität „war zumindest auf dem Feld nichts zu sehen“. Schon in Spielminute 5 hatte Martina Müller die Führung auf dem Fuß, als sie allein auf TSG-Torhüterin Jana Dierkes zusteuerte, mit ihrem Lupfer allerdings an ihr scheiterte. Kurz danach musste auf der Gegenseite auch Jana Burmeister nach einem langen Ball der TSG in einer Eins-gegen-Eins-Situation ihr Können beweisen.

Generell versuchten es die Gastgeberinnen fast nur über lange Pässe – „fußballerisch war ich etwas enttäuscht von Burg Gretesch“, sagte Kirchhoff, der seiner Mannschaft wiederum attestierte: „Wenn der Gegner punktuell mal versucht hat, uns im Aufbau unter Druck zu setzen, haben wir immer spielerische Lösungen gefunden und uns gut von hinten herauskombiniert.“

Katharina Runge erzielt den ersten Treffer für Barmke

Das 1:0 für den TSV resultierte allerdings aus einem Standard: Nach einem Eckball von Leonie Stenzel köpfte Katharina Runge die Kugel in die Maschen (33.). Barmke hatte auch danach mehr vom Spiel – „das 2:0 direkt vor der Pause war wichtig für uns“, sagte Kirchhoff. Sein Team spielte einen Angriff, der bei Jana Burmeister seinen Anfang genommen hatte, mustergültig bis zu Verwerterin Martina Müller zu Ende.

Im zweiten Durchgang „haben wir es leider verpasst, das dritte Tor nachzulegen“, erklärte der Trainer. Die wohl beste Chance vergab Youngster Luise Gummert (77.) mit der ersten Aktion nach ihrer Einwechslung. „Den hat die Torhüterin, die ohnehin einen ganz starken Tag erwischt hatte, aber auch super pariert.“

Dann wurde es doch noch mal spannend, weil die TSG aus einer für Barmke unglücklichen Situation heraus verkürzte. Burg Gretesch machte „noch mal richtig Druck, aber wir haben alles als Mannschaft gnadenlos wegverteidigt“, so der TSV-Coach, der dann ein goldenes Händchen bewies. Er wechselte in der 88. Minute Melissa Bruns ein, die knapp fünf Minuten später einen Konter zum 3:1-Endstand abschloss.

TSV Barmke: Burmeister – A. Müller, Peth (88. Bruns), Wohlfahrt, Reckewell – Spelly, Runge – Reichpietsch, Stenzel (76. Gummert), Bartel – M. Müller.

Tore: 0:1 Runge (33.), 0:2 M. Müller (45.), 1:2 Reinken (79.), 1:3 Bruns (90.+3).

