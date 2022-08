Glückslos! FSV Schöningen hat Heimrecht gegen Pattensen

Jörg Zellmer, der Pokalspielleiter des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), fungierte als Glücksfee – und bescherte den Oberliga-Kickern der FSV Schöningen ein echtes Glückslos! Denn: Die Elmstädter haben im Viertelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure Heimrecht und empfangen am 3. Oktober den Mitaufsteiger TSV Pattensen.

FSV Schöningen gegen TSV Pattensen: NFV-Pokalspielleiter Jörg Zellmer bescherte den Elmstädtern ein Glückslos. Foto: NFV

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schöningen geht zwei Oberliga-Favoriten aus dem Weg

Dies ergab die Auslosung in der Barsinghäuser Geschäftsstelle des NFV. Wie in den vorherigen Runden auch waren die acht Teams nach regionalen Gesichtspunkten in die Töpfe Nord-West und Süd-Ost aufgeteilt. Neben Schöningen und Pattensen fanden sich im Bereich Süd-Ost mit dem SV Ramlingen-Ehlershausen und dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder zwei Teams wieder, die zu den Meisterschaftsfavoriten in der Oberliga gezählt werden. Pattensen stellt da schon die deutlich niedrigere Hürde auf dem Weg ins Halbfinale dar. Zudem wissen die Schöninger ja auch, was sie erwartet: Erst am vergangenen Sonntag gewannen sie das Aufsteigerduell beim TSV mit 1:0 ...

Die Viertelfinalpaarungen im Überblick (3. Oktober):

Bereich Süd-Ost:

FSV Schöningen – TSV Pattensen

SV Ramlingen-Ehlershausen – Germ. Egestorf-Langreder



Bereich Nord-West:

Lüneburger SK Hansa – SC Spelle-Venhaus

TuS Bersenbrück – Rotenburger SV

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de