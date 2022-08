Helmstedts Nachwuchsfußballer legen wieder los

Helmstedt. Die erste Runde des Bezirkspokals steht an, vier Teams aus dem Kreis sind dabei. Schon am Donnerstag spielen die B-Junioren der JSG Königslutter.

Die C-Junioren der JSG Königslutter (re.) mussten im Sommer einige Stammspieler ziehen lassen und peilen daher den Klassenerhalt in der Bezirksliga an. Im Pokal geht es gegen Landesligist Fallersleben.

Die Herren befinden sich bereits seit einigen Wochen in der neuen Fußball-Spielzeit, nun stehen auch für die ersten Jugendmannschaften Pflichtspiele an. Als erstes Helmstedter Team absolvieren die B-Junioren der JSG Königslutter am Donnerstag ihren Saisonauftakt im Bezirkspokal. Am Wochenende ziehen drei weitere Mannschaften nach.

B-Junioren

JSG Königslutter – SV Reislingen/Neuhaus II (Do., 19.10 Uhr). Als Kreispokal-Finalist der Vorsaison qualifizierte sich Königslutter für den Bezirkspokal und trifft nun auf den Bezirksligisten Reislingen/Neuhaus II. „Den Bezirkspokal nehmen wir als Extra gerne mit“, erklärt JSG-Coach André Reupke. „Die Jungs haben jetzt vier Wochen Vorbereitung hinter sich. Sie haben gut mitgezogen und die Testspiele waren auch gut.“ Das Spiel findet im Rahmen der Rottorfer Sportwoche bereits am Donnerstag statt. „Das ist natürlich noch einmal zusätzliche Motivation für die Jungs, sie haben Bock auf das Spiel. Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer, die uns unterstützen werden“, betont der Trainer des Kreisligisten.

JSG Helmstedt – VfB Fallersleben (Sa., 13 Uhr). Schweres Los für die JSG, der Landesligist aus Fallersleben ist zu Gast. „Wir sehen die Partie noch als Vorbereitungsspiel mit Wettkampfcharakter an“, stellt Helmstedts Trainer Marc Klinzmann klar. Der Fokus liege auf der Liga. Bereits in der letzten Saison spielten beide im Pokal gegeneinander, der VfB setzte sich in Runde 3 mit 4:0 durch. „Ich erwarte ein fast identisches Team bei Fallersleben“, sagt Klinzmann. Dementsprechend erwartet die Gastgeber ein harter Brocken.

C-Junioren

JSG Barnstorf/N./H. – JSG Helmstedt (Sa., 13 Uhr). Großer Umbruch bei den Helmstedtern: Mit Frank Rother hat der Bezirksliga-Aufsteiger einen neuen Trainer, „und der Großteil der Mannschaft kommt aus der D-Jugend hoch“, erklärt Rother vor seinem Pflichtspieldebüt. Viele seiner Spieler waren während der Sommerferien im Urlaub, zudem spielen sie nun auf einem großen Feld mit mehr Spielzeit. „Mal schauen, wie die Jungs das hinbekommen. Sie machen eigentlich einen fitten Eindruck, aber sie werden sicherlich zwei, drei Wochen brauchen, bis sie sich daran gewöhnt haben.“ Deshalb sieht Rother das Pokalspiel noch als Teil der Vorbereitung an. „Es ist aber gut, dass wir gegen eine Mannschaft aus unserer Liga spielen. Dann sehen wir, wo wir derzeit stehen“, ordnet der Coach ein.

JSG Königslutter – SSV Vorsfelde (Sa., 15 Uhr). Hammer-Los für Königslutter: Landesligist Vorsfelde ist kommt zur JSG. „Angesichts der Tatsache, dass wir gegen so eine starke Mannschaft spielen und einige gute Spieler an andere Vereine verloren haben, rechne ich mir nichts aus“, gesteht JSG-Teamchef Jens Fust. Echte Leistungsträger haben die JSG verlassen, „das kann man nicht so einfach auffangen. Deshalb zählt für uns in dieser Saison nur der Klassenerhalt in der Bezirksliga. Mit der Bezirksliga Nord wurden wir aber in die stärkste der drei Staffeln eingeteilt.“

