Barmke und Monumentos dürfen auf der Bühne jubeln

„Nur gemeinsam sind wir stark“ – unter diesem Motto traten am Freitagabend die in den zwölf vergangenen Monaten erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Kreises Helmstedt bei der Sportlerehrung des Kreissportbundes (KSB) Helmstedt im Juleum auf die Bühne. Was bei den Ehrungen der Mannschaften des Jahres schnell klar wurde: Die gesamte Arbeit und der daraus resultierende Erfolg sind nur als geschlossene Einheit möglich.

Die Liste der Erfolge von „Monumentos“ ist lang

Sieg bei der Regionsmeisterschaft, eine überragende Saison in der Jugendverbandsliga Nord/Ost und der sechste Platz bei der deutschen Meisterschaft mit der anschließenden Qualifikation für die Europameisterschaft in Nordmazedonien: Die Liste der Erfolge von Monumentos, der Jazzdance-Formation des TC Schöningen, ist äußerst lang.

Nun kommt ein weiterer Titel für die Schöninger Tänzerinnen dazu. Als der Name „Monumentos“ bei der Verkündung des Siegers fiel, brachen Jubelschreie aus, das gesamte Juleum freute sich mit den Schöningerinnen. Trainerin Sabrina Ohnesorge war voll des Lobes über die Leistung ihrer Schützlinge. Und das Erfolgsgeheimnis von Monumentos? „Viel und hart trainieren“, erzählt die vor Freude strahlende Ohnesorge.

Viele Mannschaften haben Sportgeschichte geschrieben

Die anschließende Siegerehrung bei den Senioren übernahm regios24-Redaktionsleiter Jens Neumann. „Wir haben hier so eine große Auswahl, viele haben Sportgeschichte geschrieben“, so Neumann, der am Ende den Fußballerinnen des TSV Barmke gratulieren durfte. TSV-Coach Marcel Kirchhoff war nicht nur glücklich, Teil der Mannschaft des Jahres zu sein, sondern auch über den Wandel des Frauenfußballs im Kreis Helmstedt. „Ich freue mich extrem über die Unterstützung des Frauenfußballs.“

Als „Toni Kroos, nur zweikampfstärker“ bezeichnete Kirchhoff seine Kapitänin Katharina Runge. „Es ist natürlich schön zu hören, wenn er so etwas sagt“, erzählte die TSV-Spielführerin, die zum Abschluss der Veranstaltung die passenden Worte bei der Mannschaftsehrung fand: „Ich habe auf dem Feld zehn Mitspielerinnen neben mir – und nur zusammen schaffen wir es auch, Spiele zu gewinnen.“

