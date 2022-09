Titelverteidiger Niklas Temme triumphiert erneut

Der Titelverteidiger, er stand erneut ganz oben auf dem Treppchen: Hammerwerfer Niklas Temme vom TSV Lelm wurde erneut zu Helmstedts Jugend-Sportler des Jahres gewählt. Und auch wenn der Sieger im Juleum lächelte, so war schon eine gewisse Wehmut bei ihm zu spüren.

Der deutsche U18-Vizemeister im Hammerwerfen plagt sich seit dem Gewinn der Silbermedaille nämlich mit einer hartnäckigen Verletzung herum. „Nach der deutschen Meisterschaft war die Schulter kaputt. Es ist ungewiss, ob ich meine Laufbahn weiter fortsetzen kann“, erzählte Niklas Temme, der aktuell an seiner zweiten Leichtathletik-Karriere bastelt – und womöglich zum Speerwerfer umsattelt. Anders als beim Hammerwerfen wird hier eben nur eine Schulter beansprucht.

Bogenschütze Emil König, der als Musiker ebenfalls auf der Bühne zu sehen war, Leichtathlet Matthis Liebe und Ju-Jutsu-Kämpfer Tjark Rose standen Moderator Torsten Dill im Juleum ebenfalls Rede und Antwort und sorgten für Schmunzeln im Publikum. „Das ist wie Judo – nur mit Schlagen und Treten dazu“, beschrieb Tjark Rose seine Sportart. Zur Wahl hatte auch Reiterin Maja Weinkopf gestanden, die auf der Bühne von ihrem Vereinsvorsitzenden Oliver Kienz vertreten wurde. Aus gutem Grund: „Maja ist nicht hier, weil sie gerade mit ihrem nächsten Pony beim Bundeschampionat in Warendorf im Einsatz ist“, berichtete Kienz.

Sandra Schäfer triumphiert – und will im kommenden Jahr Deutschland vertreten

Eine strahlende Siegerin gab es bei den Erwachsenen: Schwimmerin Sandra Schäfer (Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel), die bei den Special Olympics in Berlin Gold (25 m Freistil) und Silber (50 m Freistil) geholt hatte, hatte die meisten Stimmen bekommen – und hofft nun, dass sie im nächsten Jahr bei den Weltspielen der Behindertensportler in Berlin Deutschland vertreten darf. „Da gibt es eine eigene Jury, die darüber bestimmt, wer daran teilnehmen darf“, erklärte Torsten Dill.

„Alle, die hier heute auf der Bühne stehen, sind Sieger“, hatte KSB-Vorsitzender Jürgen Nitsche schon in seiner Begrüßung betont. Und so strahlten neben der neuen Sportlerin des Jahres auch Leichtathletin Kerstin Gericke, die nach 21 Jahren Fußball sportlich „back to the roots“ gegangen ist, Reiterin Mareike Homeyer, Leichtathletin Laura Mahncke und Leichtathlet Karsten Krause. Dieses Quintett hatte zur Wahl gestanden und freute sich eben gemeinsam mit Siegerin Sandra Schäfer.

„Mit Disziplin, Hingabe und Spaß“ übt Mareike Homeyer den Reitsport aus. „Das ist fast ein Full-Time-Job. Aber es ist die beste Abwechslung überhaupt zur Arbeit“, hob die erfolgreiche Dressuramazone des RFV Königslutter voller Überzeugung hervor.

