Die SV Lauingen Bornum II will ihre Siegesserie ausbauen

Knapper Sieg im Duell der Reserven: In der 1. Fußball-Kreisklasse setzte sich der FC Nordkreis II knapp mit 2:1 (1:1) gegen den FC Schunter II durch und feierte somit den ersten Saisonsieg. Bei den Gastgebern geht das Warten auf den ersten „Dreier“ hingegen weiter.

FC Schunter II – FC Nordkreis II 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Kunz (15.), 1:1 Krähe (44.), 1:2 Lindemann (85.).

Schunters Trainer Jens Kudlatschek sah eine unglückliche Niederlage seines Teams. „Mit der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Aber in der zweiten waren wir besser, hatten drei Großchancen“, beschrieb der Coach. Doch das Alu und die schlechte Chancenverwertung ließen keine Jubelschreie zu. Effizienter waren hingegen die Gäste, die nach einem langen Diagonalball zum späten Siegtor trafen. „Momentan fehlt uns einfach etwas das Spielglück“, ärgerte sich Kudlatschek nach der Partie. „Vielleicht läuft es ja am Sonntag gegen Holzland besser.“

SG Offleben/Büddenstedt – SV Lauingen Bornum II (So., 15 Uhr). Drei Spiele, drei Siege – Lauingen Bornum II trägt weiterhin die weiße Weste. Auch Trainer Ted Zimmerbeutel ist begeistert. „Wir haben wirklich einen mega Start hingelegt.“ Das Ziel ist klar: „Wir wollen am Sonntag unbedingt gewinnen“, so Zimmerbeutel, die Siegesserie soll so lange wie möglich fortgeführt werden.

wit

