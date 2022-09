MTV Sunstedt wird zum Remis-König der 1. Kreisklasse

Und wieder muss der MTV Sunstedt die Punkte teilen. In der 1. Fußball-Kreisklasse spielte die Mannschaft von Trainer Frank Zöllner zum dritten Mal in Serie Unentschieden, das Heimspiel gegen Süpplingen endete 1:1. Weiter an der Spitze thront die SV Lauingen Bornum II, die auch ihr viertes Saisonspiel gewann.

MTV Sunstedt trauert zwei Punkten hinterher

MTV Sunstedt – SpVg Süpplingen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Petzold (22.), 1:1 Lunkewitz (62.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sunstedts Coach Frank Zöllner trauerte nach dem erneuten Remis den zwei verlorenen Zählern hinterher. „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, wir waren am Drücker.“ Doch die Süpplinger Defensive hielt dem Druck stand und sorgte somit für einen Punktgewinn der SpVg. „Süpplingen hat gut verteidigt, wir hatten aber dennoch drei Großchancen, die wir einfach nicht genutzt haben. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben“, so Zöllner. „Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir sind weiterhin ungeschlagen.“ Während der MTV auf Platz 6 abrutschte, hat Süpplingen nach dem ersten Punktverlust der Saison Rang 3 inne.

SV Lauingen Bornum II bleibt Tabellenführer

SG Offleben/Büddenstedt – SV Lauingen Bornum II 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Lumpe (40.), 0:2 Schnur (58.), 0:3 Metzner (83.), 0:4 Lumpe (90.).

Die Bezirksliga-Reserve der SV ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Gegen die weiterhin sieglose SG benötigte der Tabellenführer allerdings gute 40 Minuten, um in Führung zu gehen. In Minute 58 brachte Fynn Schnur seine SV mit dem Treffer zum 2:0 in ruhigeres Fahrwasser. Am Ende konnte Lauingen Bornum II das Ergebnis in die Höhe treiben. Nach vier Siegen aus vier Spielen steht die SV weiter an der Spitze.

Außerdem spielten:

FC Nordkreis II – FSV Schöningen III 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Krones (33.), 1:1 Mohr (55.), 2:1 Belter (86.).

STV Holzland – FC Schunter II 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Vogel (15., 35.), 3.0 Gebregziabihier (51.), 4:0 Vogel (79.), 4:1 Fofana (84.).

SG Lapautal – TSV Süpplingenburg 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Sauer (25.), 1:1 Schmidtke (55.), 1:2 Geffers (80.), 2:2 Behrens (81.), 2:3 Geffers (90.).

TVB Schöningen – FC Türk Gücü Helmstedt II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Blau (16.), 1:1 Azisov (68.), 1:2 Schilling (85.).

wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de