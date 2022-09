Frauen aus dem Kreis Helmstedt laufen zu drei Landestiteln

Eingebettet in den Wolfsburg Marathon fanden kürzlich die Landesmeisterschaften im Halbmarathon statt. Nachdem aus verschiedenen Gründen zahlreiche Athletinnen und Athleten aus dem Kreis Helmstedt absagen mussten, gingen insgesamt nur noch zehn Aktive vom TSV Germania Helmstedt, dem TSV Lelm und dem MTV Schöningen an den Start. Die Ausbeute fiel mit drei Landestiteln allerdings außerordentlich gut aus.

TSV Lelm gewinnt in der Mannschaftswertung, Sabrina Lampe in der W45

Einen Titel gewann der TSV Lelm in der Teamwertung der Klasse W40/45 in der Besetzung Katharina Braunsberger (1:40:00 Stunden), Nadine Monien (1:57:02) und Sabrina Lampe (2:04:01). Während Braunsberger und Monien auf den Rängen 3 und 5 in der W40 einliefen, holte sich Lampe in der Einzelwertung der Altersklasse W45 überraschend Titel Nummer 2.

Rita Susenburger vom TSV Germania Helmstedt läuft zur Goldmedaille

Die dritte Goldmedaille ging auf das Konto von Rita Susenburger vom TSV Germania, die mit guten 1:57:40 std die beste Zeit in der Einzelwertung der Altersklasse W65 lieferte. Ihre Vereinskollegin Ingrid Stolle überquerte die Ziellinie nach 2:12:31 std, was ihr Platz 2 in der W60 bescherte. Jeweils auf Rang 4 ihrer Klasse liefen Norbert Zühlke vom MTV Schöningen (2:06:29 std) und Sarina Nilsson (TSV Lelm) in der Klasse W35 mit 2:15:33 std.

Die Männermannschaft des TSV Lelm erreichte Platz 6. Rene Bode lief mit 1:39:33 std eine neue persönliche Bestzeit (Platz 5 in der Einzelwertung M35). Zum Team gehörten außerdem Ragnar Märker (1:53:16 std, 3. M45) und Martin Mücke (2:15:47 std, 11. M50).

dill

