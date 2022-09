Heeseberg empfängt Spitzenreiter Türk Gücü

Der 8. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 2 hält aus Helmstedter Sicht ein besonderes Duell bereit: Der FC Türk Gücü Helmstedt, der das Tableau anführt, gastiert am Sonntag (ab 15 Uhr) beim siebtplatzierten FC Heeseberg in Söllingen – und das angesichts der bisherigen Bilanz von sieben Siegen und 34:4 Toren aus sieben Partien als klarer Favorit.

Die Gastgeber blieben zwar zuletzt sechsmal in Folge ungeschlagen, haben den Platz aber auch erst dreimal als Sieger verlassen – wie beim 2:0 vor einer Woche in Vechelde. „Heeseberg ist schlecht gestartet, hat sich inzwischen aber wieder gefangen. Das wird kein Selbstläufer“, legt sich Türk Gücüs Trainer Fatih Özmezarci fest, der hochmotivierte Gastgeber erwartet: „Sie wollen gewinnen, um den Anschluss nach oben zu halten.“

Zum Duell der beiden Toptorjäger wird voraussichtlich allerdings nicht kommen. Nachdem beim FCH Alexander Schrader nach langer Verletzungspause wieder zurückgekehrt war und in sechs Einsätzen fünf Treffer erzielt hatte, wird er am Sonntag wohl nicht dabei sein. Jedoch wird auch auf der Gegenseite der Toptorjäger höchstwahrscheinlich fehlen. „Ilyas Bircan hat einen Kurztrip mit der Familie geplant. Ich weiß nicht, ob er rechtzeitig zurück ist“, sagt Özmezarci über den mit zehn Treffern erfolgreichsten Angreifer der Staffel.

Grahe: „Im Fußball ist bekanntlich alles möglich“

Ungewiss ist bei den Gästen zudem der Einsatz des angeschlagenen Spielgestalters Mehmet-Ali Tozlu, dafür kehrt der zuletzt privat verhinderte Masirullah Omarkhiel ins Aufgebot zurück. „So wäre wenigstens einer unserer Stürmer dabei“, sagt Özmezarci. „Wir müssen trotzdem versuchen, unser Spiel zu machen, die Zweikämpfe anzunehmen und uns durchzusetzen.“

Türk Gücüs Coach wird in Söllingen selbst nicht an der Linie stehen, sondern von Co-Trainer Kubilay Kaan Kaptan vertreten. „Ich bin am Sonntagmorgen beim Berlin Marathon am Start“, erzählt Özmezarci. „Und da ich keine Weltrekordzeit um die zwei Stunden laufe, werde ich es nicht schaffen“, sagt der 46-Jährige schmunzelnd.

Ungeachtet dessen sagt Heesebergs Trainer Michael Grahe: „Keine Frage, dass wir am Sonntag nur Außenseiter sind. Türk Gücü ist Aufstiegsanwärter Nummer 1, aber deswegen machen wir uns nicht in die Hose. Wir wissen, dass es ganz schwer wird, trotzdem werden wir versuchen zu gewinnen oder mindestens einen Punkt zu holen.“

Erschwert werde das Vorhaben indes durch die eigene Personallage. Neben Alexander Schrader werden wohl auch Jonas Wolters, Marcel Hentschel und Julian Hieske nicht dabei sein, bei weiteren Spielern sei ein Einsatz ungewiss. Grahe: „Wir werden trotzdem eine einigermaßen eingespielte Truppe am Start haben. Da wird jeder alles geben, um die gute Heimbilanz weiter auszubauen. Und im Fußball ist bekanntlich alles möglich.“

hjt/jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de