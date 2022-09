Der FC Türk Gücü Helmstedt wird bei seinen beiden Spielen gegen Braunschweiger Teams unter anderem auf Frederic Krecklow (links) verzichten müssen. Noch etwas angespannter ist die personelle Situation beim FC Heeseberg (in Gelb Florian Naumann).

Helmstedt. Lauingen Bornum genießt am Samstag und Montag Heimrecht. Türk Gücü will seine Serie ausbauen, der FCH sofort in die Erfolgsspur zurückkehren.