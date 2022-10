Hohe Braunschweiger Hürden für Heeseberg und „LaBo“

Ein schwieriges Gastspiel in Braunschweig haben an diesem Sonntag sowohl der FC Heeseberg als auch die SV Lauingen Bornum in der Fußball-Bezirksliga 2 vor der Brust.

FC Wenden – FC Heeseberg (So., 11 Uhr). Zu ungewöhnlicher Zeit müssen sich die Heeseberger am Sonntag auf den Weg in den Norden von Braunschweig machen. Der FC Wenden war in der vergangenen Saison nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem MTV Schandelah-Gardessen dem Abstieg entronnen, belegt aktuell aber einen sehr guten fünften Platz.

Die Gastgeber können also mit breiter Brust ins Spiel gegen den Tabellenachten gehen. Doch auch das Team von Trainer Michael Grahe dürfte durch den 3:1-Heimsieg gegen die FT Braunschweig II am Montag sein nach zuvor zwei Niederlagen in Folge etwas angekratztes Selbstvertrauen wieder aufpoliert haben. Und die bislang durchwachsene Heimbilanz Wendens mit nur vier Punkten aus vier Spielen dürfte die Hoffnungen Heesebergs auf den fünften Saisonsieg durchaus zusätzlich beflügeln.

Zumindest mit vorsichtigem Optimismus blickt Heesebergs Coach der Partie entgegen: „Wenn wir wieder alles raushauen, so wie gegen die Freien Turner, dann müsste etwas drin sein“, sagt Grahe. Die personelle Lage sei wieder etwas besser als in den vergangenen Wochen. Unter anderem wird Torjäger Alexander Schrader wieder dabei sein. Dennoch merkt Grahe an: „Es wird trotzdem sicher nicht einfach, denn Wenden ist defensiv gut aufgestellt und sehr kampfstark.“

FC Rautheim – SV Lauingen Bornum (So., 14 Uhr). „Alle Jahre wieder“ kommt nicht nur, wie es das bekannte Weihnachtslied besagt, das Christuskind. Auch die Personalsorgen bei der SV Lauingen Bornum scheinen in jedem Jahr zum Herbstbeginn wiederzukehren. Inzwischen ist die Liste der Ausfälle fast ebenso lang wie die der Spieler, die zur Verfügung stehen.

„Stand jetzt hätten wir 13 Feldspieler. Da ist aber schon Adrian Rautmann dabei, der gerade erst wieder eingestiegen ist, nachdem er rund ein Jahr pausieren musste. Und Julian Haase, der aus dem Urlaub zurückkehrt, wird – ohne eine Trainingseinheit absolviert zu haben – direkt in die Startelf springen“, erklärt Marcel Schoolmann, der notgedrungen wieder zum Spielertrainer wird. „Ich trainiere zurzeit konsequent mit, um auf das nötige Level zu kommen“, erzählt er. „Wir müssen einfach irgendwie mit der Situation umgehen.“

Allzu hoch wird sich die SV ihr Ziel an diesem Sonntag also kaum stecken können. „Irgendwie etwas mitnehmen“, lautet die Vorgabe für das Duell mit dem FC, der, so sagt es Schoolmann, „kein gewöhnlicher Aufsteiger“ sei. „Die Braunschweiger Kreisliga ist in der Spitze ohnehin stark. Rautheim ist ganz souverän Erster geworden und hat etliche Spieler mit sehr gutem Bezirksliga-Niveau“, sagt der Lauinger Trainer. Das gelte nicht nur für den Landesliga-erprobten Torjäger Tim Schmalkoke. „Rautheim ist auch defensiv stabil und steht nicht von ungefähr mit positiver Bilanz auf Platz 7.“

