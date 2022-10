FC Heeseberg macht es in Wenden unnötig spannend

Während sich die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg durch einen 1:0-Sieg beim FC Wenden in der oberen Tabellenhälfte festsetzten, hängt die SV Lauingen Bornum weiter im Tabellenkeller. Das 2:5 beim FC Rautheim war die dritte Niederlage in Serie für die SV.

Ein Treffer reicht dem FC Heeseberg zum Auswärtssieg

FC Wenden – FC Heeseberg 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Schrader (30.).

In Halbzeit eins entwickelte sich zunächst eine Partie auf Augenhöhe ohne nennenswerte Chancen. Eine gute halbe Stunde war gespielt, als Heeseberg eine Ecke zugesprochen bekam. Wendens Abwehr schaffte es nicht, die anschließende Situation zu klären – und Alexander Schrader traf aus kurzer Distanz aus dem Gewühl heraus (30.). Nun ließen es die Jungs von Heesebergs Coach Michael Grahe etwas langsamer angehen, und da auch Wenden nichts hinzu zu setzen hatte, blieb es beim 0:1.

Nach der Pause kam Heeseberg besser ins Spiel, war den Gastgebern technisch und taktisch überlegen. Nur weitere Tore wollten einfach nicht gelingen, obwohl sich sogar hochkarätige Chancen ergaben. So war der Abschluss von Florian Naumann in der 55. Minute zu schwach, Marcel Hentschel verfehlte eine scharfe Hereingabe nur um Zentimeter (65.), ein Gewaltschuss von Erik Mühl zischte nur knapp am Tor vorbei (72.). Und der sonst so treffsichere Schrader köpfte das Leder aus drei Metern genau in die Arme von Wendens Keeper (87.). Wenden warf nun alles nach vorn, hatte aber Pech im Abschluss...

„Wir haben im großen Ganzen zumindest kämpferisch ein gutes Spiel gemacht. Einzige Kritik: Wir hätten den Sack gleich mehrfach frühzeitig zu machen können“, stellte Grahe fest.

SV Lauingen Bornum lässt sich mit einfachen Mitteln schlagen

FC Rautheim – SV Lauingen Bornum 5:2 (1:0). Tore: 1:0 Heyland (39.), 2:0 Lenfers (51.), 3:0 Heyland (59.), 3:1 Mittendorf (66.), 4:1 Schmalkoke (78.), 5:1 Lippelt (84.), 5:2 Müller (90.+1).

Mit einfachen Mitteln hat Rautheim die SV geschlagen. „Wir bekommen zwei Gegentore nach Einwürfen und eins nach einer Ecke“, ärgerte sich Coach Marcel Schoolmann. Die Gastgeber arbeiteten viel mit langen Bällen, suchten den direkten Weg in die Spitze. Zunächst verteidigte Lauingen Bornum dies souverän weg, doch in Minute 39 erzielte Marvin Heyland den Rautheimer Führungstreffer. Noch vor der Pause hatte Bernd Mittendorf den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss landete an der Latte.

„In Durchgang 2 haben wir uns viel vorgenommen“, so Schoolmann. „Aber leider haben wir davon zu wenig umgesetzt.“ Die Hausherren waren stärker, erhöhten schnell auf 2:0 und wenig später auf 3:0. Per Fallrückzieher brachte Mittendorf sein Team noch einmal heran (66.), doch es sollte nicht mehr zum Punktgewinn reichen. „Es ist eine verdiente Niederlage“, musste Lauingen Bornums Trainer eingestehen. „Für uns heißt es jetzt Mund abputzen. Unser Blick ist auf unseren nächsten Gegner Vechelde gerichtet. Das wird ein wichtiges Spiel.“

wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de