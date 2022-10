Englische Woche der FSV soll nicht punktlos enden

Schöningen. Etwas tiefer und kompakter als zuletzt will Fußball-Oberligist FSV Schöningen am Sonntag beim TuS Bersenbrück stehen.

Trainer Bastian Breves strebt mit der FSV mindestens einen Punkt in Bersenbrück an.

Nur vier Tage nach dem Nachholspiel beim Tabellendritten 1. FC Germania Egestorf-Langreder (2:4,) ist die FSV Schöningen in der Fußball-Oberliga erneut auswärts gefordert, und auch die Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) verspricht alles andere als einfach zu werden. Die Schöninger, aktuell Tabellensiebter, reisen zum direkt über ihnen stehenden TuS Bersenbrück.

„Tabellarisch sieht es für uns noch recht zufriedenstellend aus. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man, dass wir auch nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben“, warnt Schöningens Coach Bastian Breves vor einer weiteren Niederlage – es wäre die dritte in Folge und innerhalb von neun Tagen. Ein gewisser Druck lastet also schon auf dem FSV-Team, wenn es die rund 300 Kilometer weite Fahrt nach Bersenbrück antritt.

Der TuS hat einige äußerst erfahrene Akteure in seinen Reihen – unter anderem Jules Reimerink, der 29 Einsätze in der niederländischen Eredivisie sowie 82 Drittliga- (mit dem VfL Osnabrück und den SF Lotte) und 49 Zweitligaspiele (mit Energie Cottbus) vorweisen kann. Fun Fact: Reimerink (Cottbus) und Schöningens Daniel Reiche (damals beim MSV Duisburg) standen sich in der Saison 2010/11 im Halbfinale des DFB-Pokals schon einmal gegenüber – beide wurden eingewechselt, am Ende siegte Duisburg mit 2:1, der MSV verlor aber das Endspiel gegen Schalke 04.

Doch zurück in die Gegenwart. Da stellt FSV-Coach Breves klar: „Wir werden unsere Lehren aus dem Egestorf-Spiel ziehen und defensiv wohl etwas tiefer und kompakter stehen.“ Dass sein Team in den letzten Spielen „oft in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten hatte und erst in der zweiten voll da war“, erachtet er als „reine Kopfsache“. Doch auch die gilt es in den Griff zu bekommen, um zumindest einen Punkt mitnehmen zu können.

hjt

