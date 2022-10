JSG Helmstedt vergibt beste Chancen beim 1:1

Einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feierten die B-Junioren des FC Schunter in der Fußball-Bezirksliga. Spitzenreiter JSG Helmstedt ließ hingegen gegen Gifhorn Punkte liegen.

A-Junioren-Bezirksliga

JFV Kickers – JSG Helmstedt 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Noll (41.), 1:1 Christodulidi (47.), 1:2 Abdalla (75.), 2:2 Thielhorn (90.).

Im fünften Anlauf holten die Helmstedter endlich ihren ersten Punkt. JSG-Coach Ralph Nurenberg war stolz auf die Leistungs seines Teams, allerdings trauerte er auch den anderen Punkten hinterher, denn seine Mannschaft kassierte erst in der Schlussminute den Ausgleich. „Wir haben das Spiel bestimmt, waren klar besser“, so Nurenberg. „Eigentlich ist der eine Punkt ein großer Erfolg für uns. Schade, dass es am Ende nicht zu drei gereicht hat.“

B-Junioren-Bezirksliga: JSG Helmstedt lässt Chancen liegen

JSG Helmstedt – JSG Gifhorn Nord 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Grabowski (46.), 1:1 Buchwald (66.).

„Zur Halbzeit hätten wir mit mindestens 4:0 führen müssen. Es war ein Spiel auf ein Tor“, ärgerte sich Helmstedts Trainer Marc Klinzmann. Sein Team vergab beste Chancen und musste kurz nach Wiederanpfiff das 0:1 hinnehmen. „Wir sind etwas aus dem Tritt gekommen und Gifhorn wurde stärker“, so Klinzmann. „Am Ende müssen wir froh sein, dass wir das 1:1 gemacht haben. Schon in den beiden vergangenen Spielen haben wir zu viele Chancen liegen lassen.“

FC Schunter – JSG Isenhagen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Wenzel (43.).

Das „Sechs-Punkte-Spiel“, wie es FC-Trainer Thomas Ratajczak nannte, konnten die Gastgeber knapp für sich entscheiden. „Unsere Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Das Team war über 80 Minuten mit einer beeindruckenden Leidenschaft am Werk“, freute sich Ratajczak über den Sieg über die JSG. „Bei zwei Alutreffern der Gegner hatten wir zwar das Spielglück auf unserer Seite, aber in Summe waren es hochverdiente drei Punkte“, so der Coach. Die Gäste aus dem Kreis Gifhorn waren dem Schunter-Nachwuchs zwar körperlich überlegen, doch mit jeder Menge Laufbereitschaft und einer intensiven Zweikampfführung erzwang der FC immer wieder Fehler. Einen dieser Fehler nutzte Philip Wenzel zum Tor des Tages. „Dank einer starken Mannschaftsleistung konnten wir die Abstiegsränge verlassen und uns mit einem richtig guten Gefühl in die spielfreie Zeit der Herbstferien verabschieden“, resümierte Ratajczak abschließend.

