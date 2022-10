„Wir-Gefühl“ und Spaß sollen Schunter die Wende bringen

Seit nunmehr acht Partien wartet Aufsteiger FC Schunter in der Fußball-Bezirksliga 1 auf einen Sieg. Dass diese Serie am Sonntag reißt, erscheint beim Blick auf die Tabelle zunächst fraglich, denn der FC muss beim Tabellenfünften SV Reislingen/Neuhaus ran (14.30 Uhr). Und doch hat Schunters Trainer Julien Wossmann „ein gutes Bauchgefühl“, wie er sagt.

Nach dem 0:4 gegen Groß Oesingen sei er „nicht so sauer gewesen wie nach der Niederlage bei der SV Gifhorn, denn da waren wir ab der 20. Minute einfach schlecht. Gegen Oesingen war keiner von uns schlecht und wir haben gekämpft. Es war nur unglücklich, dass uns vier Fehler unterlaufen sind und der Gegner jeden davon bestraft hat“, blickt Wossmann zurück. Daher habe er in dieser Woche „auch nicht draufgehauen“ auf sein Team.

Führungsspieler appelliert an seine Mannschaftskollegen

Dafür ergriff einer seiner Routiniers im Training das Wort: Mave­rick Schönfelder habe allen „klargemacht, dass wir im Abstiegskampf stecken und an alle appelliert, sich den Hintern aufzureißen und zu zeigen, dass wir in der Bezirksliga bleiben wollen“, sagt Wossmann. Darüber hinaus, so der FC-Coach, gehe es auch darum, „den Spaßfaktor aus der vergangenen Saison wiederzufinden und das ,Wir-Gefühl’ wieder zu stärken“. Aus diesem Grunde trifft sich das Team heute Abend nicht zum Training, sondern zum gemeinsamen Essen und anschließenden Bowling-Abend.

Ob dies einen positiven Impuls für die Partie beim SV Reislingen/Neuhaus liefern kann, der seit rund fünf Wochen von Giuseppe Marchese, dem ehemaligen Spielertrainer des FC Vatan Spor Königslutter, betreut wird, wird sich zeigen. „Ich glaube aber, dass es uns leichter fällt, gegen ein Topteam zu spielen als gegen einen destruktiven Gegner, den wir vom Papier her bezwingen müssen“, so der FC-Coach.

