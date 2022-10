Freude überwiegt: RSV-Duo wird deutscher Vizemeister

Nach dem Gewinn des Deutschlandpokals und dem Sieg beim sogenannten „Final Six“, dem letzten Qualifikationsturnier für die deutsche Meisterschaft im Radpolo der Elite, fuhren Luisa Artmann und Theresa Sielemann von der Radsportvereinigung (RSV) Frellstedt frohen Mutes zum Saisonhöhepunkt nach Mainz. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ermittelten erstmals seit 2019 wieder die fünf besten Teams Deutschlands ihren Meister.

Damals war dem Frellstedter Duo der große Coup geglückt, dementsprechend hoffte es nun auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Allerdings wussten Artmann und Sielemann, dass sie in diesem Jahr insbesondere mit dem Reideburger SV sehr starke Konkurrenz hatten – das eingespielte Duo Kristin Nadpor/Kristin Hesselbarth hatte die Bundesliga-Hauptrunde als Erster vor den Frellstedterinnen beendet.

Frellstedterinnen tun sich gegen Jänkendorf schwer

Artmann und Sielemann legten einen perfekten Start in die DM-Endrunde hin: Sie feierten zum Auftakt einen klaren 8:0-Sieg gegen die RSG Ginsheim. Obwohl dieser Erfolg für zusätzlichen Rückenwind hätte sorgen sollen, spielten sie im folgenden Duell mit dem RSV Jänkendorf etwas unentspannt – wohl der Erinnerung an das Unentschieden in der letzten Begegnung mit Jänkendorf geschuldet. Dennoch setzten sich die Frellstedterinnen am Ende mit 7:5 durch.

Wie am Schnürchen lief es dann wieder im dritten Spiel des Tages: Beim 8:2-Erfolg über den VC Darmstadt hatten Artmann und Sielemann keinerlei Probleme. Damit stand bereits vor dem vierten Vorrundenspiel fest, dass sie einen der beiden ersten Plätze und damit die Teilnahme am Finalspiel sicher hatten. So fehlte in der Partie gegen Reideburg die letzte Anspannung – mit 2:5 kassierten die Frellstedterinnen ihre erste Niederlage.

RSV Frellstedt verliert Neuauflage des 2019er-Endspiels

Erwartungsgemäß spielte sich auch das Reideburger Team – trotz verhaltenen Starts mit Unentschieden gegen Jänkendorf und Darmstadt – ins Finale. Somit kam es zu einem weiteren Duell zwischen RSV und RSV – zugleich die Neuauflage des DM-Endspiels von 2019. Schnell wurde aber klar, dass die Frellstedterinnen in diesem Jahr kein Mittel gegen Nadpor und Hesselbarth finden würden. Sie fuhren praktisch von Beginn an einem Rückstand hinterher, und sobald ihnen der Ausgleich gelang, legte Reideburg umgehend wieder einen Treffer vor. So mussten sich Artmann und Sielemann im Finale mit 3:5 geschlagen geben.

Trotz der verpassten Titelverteidigung überwog bei ihnen die Freude darüber, die erst zweite komplette gemeinsame Saison als deutscher Vizemeister abgeschlossen zu haben. Und auch der Verein ist stolz auf seine erste Bundesliga-Mannschaft.

