FC Schunter II muss die kleinen Fehler vermeiden

In abgespeckter Form findet der 8. Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse an diesem Wochenende statt. Nur vier Partien werden an diesem Sonntag ausgetragen.

FC Schunter II – SV Lauingen Bornum II (So., 12.30 Uhr). „Wir treffen auf eine richtig offensivstarke Mannschaft“, weiß Schunters Trainer Jens Kudlatschek vor dem Duell gegen den Spitzenreiter. Verstecken muss sich sein Team allerdings nicht, die Leistung in den vergangenen Spielen war durchaus ansprechend. „Es waren aber Kleinigkeiten, die für Gegentore gesorgt haben“, so Kudlatschek. Gegen die SV darf sich die Schunter-Reserve keine Fehler erlauben, denn der Tabellenführer weiß ganz genau, wie er diese auszunutzen hat.

Nächstes Spitzenteam gastiert beim MTV Sunstedt

MTV Sunstedt – FC Türk Gücü Helmstedt II (So., 14.30 Uhr). Nach dem 2:2 gegen Spitzenreiter SV Lauingen Bornum II empfängt der MTV Sunstedt nun das nächste Spitzenteam, der Tabellenzweite aus der Kreisstadt ist zu Gast. „Mit dem Ball am Fuß ist Helmstedt die bessere Mannschaft, da brauchen wir uns nichts vorzumachen“, sagt Sunstedts Coach Frank Zöllner. „Aber wir werden dagegenhalten. Ich bin zuversichtlich gestimmt.“

FSV Schöningen III – SpVg Süpplingen (So., 12.30 Uhr). Einen großen Sprung in der Tabelle können die Schöninger mit einem Sieg gegen Spitzenteam Süpplingen machen. Die FSV findet sich derzeit auf einem Abstiegsplatz wieder und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg.

SG Offleben/Büddenstedt – SG Lapautal (So., 14.30 Uhr). Das Selbstvertrauen scheint bei der SG Offleben/Büddenstedt zurückgekehrt zu sein. Am vergangenen Spieltag holte die SG den ersten Saisonsieg, schoss Süpplingenburg mit 7:0 ab. Gegen Lapautal, einen der Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, soll nun das nächste Erfolgserlebnis für den Tabellenneunten her.

wit

